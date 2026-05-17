3天前才大停電 今又規模5.1獨立地震…埔里人嚇壞

南投埔里今上午8時46分發生規模5.1地震，為淺層地震，全台有感；氣象署表示，地震為獨立事件，未來3天不排除有規模4至4.5餘震。中部地區也因國家級警報狂響，嚇壞民眾，埔里人更驚恐直呼，前幾天才大停電，今天又這樣搖。

今天上午8時46分在南投縣政府東北東方33.5 公里，位於南投縣埔里鎮，發生芮氏規模5.1地震，地震深度15公里，南投縣內地區最大震度國姓4級，合歡山、奧萬大、埔里3級，日月潭、南投市、信義鄉、玉山，魚池2級、竹山1級。

由於，該起地震深度僅15公里，為淺層地震，全台有感，中部地區更是國家級警報狂響，嚇壞不少民眾，中央氣象署說明，今早地震雖為獨立地震，但不是發生在地震空白帶，2000年至2021年曾發生多起規模5以上，甚至規模6地震。

中央氣象署也提醒，未來1周仍可能發生規模4至4.5的餘震，且深度可能較淺，民眾可能感受較深，需要提高警覺；南投縣消防局則表示，該起地震發生後半小時內，未有災情傳出。但國家級警報狂響，加上南投前幾天才大停電，嚇壞民眾。

不少人直呼「這次有點大」、「真的超大」、「蹦的一大聲」、「兩聲山的震動，超大聲」等，有人則被警報嚇到「以為開戰了」、「警報比較恐怖」，也有人直呼「前幾天才埔里大停電，今天就搖這種的，上下搖的速度好快，快到警報都慢了」。