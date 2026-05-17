快訊

三和夜市收攤爆衝突！不滿遭責備男持球棒怒砸自家攤位 母心碎告家暴

115會考自然／圖表題幾乎佔一半！若平時沒接觸較吃力 鯉魚捉放法、酸雨入題

買iPhone舊型號怕買到展示機？網傳4招辨真偽 內行揭看「1數據」最準

聽新聞
0:00 / 0:00

今非核家園一周年 環團：應團結對抗核電利益集團的反撲

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
外界質疑非核家園政策轉彎，賴總統日前表示，去年核三廠2號機停轉後就達到非核家園目標，此言引起反核人士強烈批評。圖／聯合報系資料照
外界質疑非核家園政策轉彎，賴總統日前表示，去年核三廠2號機停轉後就達到非核家園目標，此言引起反核人士強烈批評。圖／聯合報系資料照

去年的今天，核三廠2號機當天晚上10時系統解聯，核能發電量歸零，台灣正式邁入非核家園。環團表示，今天恰逢非核家園滿一周年，然而賴清德總統於今年3月公開表示，接下來將準備重啟核二、核三，呼籲全體台灣人民正視核電危險、昂貴、遺害萬年的本質，記取車諾比與福島核災的教訓，團結對抗核電利益集團的反撲。

台灣環境保護聯盟今表示，台電已於3月27日向核安會送交核三再運轉計畫書，核安會也已正式啟動審查程序。台電近日更表示核三自我安全檢查預計5月啟動，並邀請國外專家參與協助；另外，更傳出台電將預先採購核三的燃料棒。雖然台電公司曾清楚表示並非2027年就可重啟，但核電有望2027、2028年重啟似乎已被形塑成定見。

台灣環境保護聯盟指出，台灣地狹人稠、地震與颱風頻繁，且面臨對岸軍事威脅，根本不具備發展核電的自然與社會條件，核二與核三更已是運轉超過40年的老舊核電廠，設備老化、耐震能力不足，再運轉將使全民重新暴露於更高的核災風險之中，而擁核人士推銷核電的的理由不外乎提供低碳電力以利減碳、提供大量電力以利產業發展，以及確保能源安全與韌性。

台灣環境保護聯盟表示，核燃料也非自產能源，無法確保能源安全，並且核電機組都是大型機組，只要其輸配電設施遭受破壞，即將導致大規模缺電，甚至產生核子災變，台灣不應將核電作為確保能源安全與韌性的選項。而去年5月17日核電歸零至今，台灣電力備轉容量率絕大部分時間都高於10%，並沒有電力不足現象，這證明非核家園是可行的。

台灣環境保護聯盟指出，以人工智慧產業發展的電力需求和國家能源安全保障為名，把大量資源投入老舊核三機組再運轉，以得到1.9GW發電裝置容量是嚴重的資源錯置，不但遲滯本土自主、多元、永續的再生能源的發展、妨礙真正奠基於本土能源的能源安全及韌性的建立，更將帶給台灣人民更大的核災風險和更多的核廢料，並且將開啟政府違法施政的惡例，引發社會大眾對政府施政的不信任和厭惡感，呼籲政府早日懸崖勒馬。

台灣環境保護聯盟並呼籲，全體台灣人民，正視核電危險、昂貴、遺害萬年的本質，記取車諾比與福島核災的教訓，團結對抗核電利益集團的反撲。

核電 核三 非核家園

延伸閱讀

影／環團反對重啟老舊核電 要求重啟要環評

百里侯爭霸／三戰縣長 蘇清泉：供電穩定才能吸引產業進屏東

好讀周報／史上最嚴重核災…車諾比40周年 禁區成「動物保護區」部分已演化適應輻射環境

中山大學突破氫燃料電池技術 通過認證朝量產邁進

相關新聞

南投規模5.1地震獨立地震 未來1周有規模4至4.5餘震

中央氣象署發布第115045號地震報告，南投縣埔里鎮今早8時46分發生規模5.1地震，地震深度15.5公里，最大震度4級，並針對南投、彰化、台中發布國家級警報。中央氣象署表示，本起地震為獨立事件，未來3不排除有規模4至4.5餘震。

出國狂走腳踝起紅疹？醫揭「迪士尼皮疹」好發族群 教3招快速緩解

出國旅遊為了吃美食、跑景點，免不了長時間「暴走」行程，可能會造成身體不適。近日就有一名女網友分享，自己去日本玩了9天，回家後發現腳踝上方莫名其妙長出一圈又紅又癢的疹子，讓她相當困擾。貼文曝光後，意外釣出大批有相同經驗的苦主，也有內行網友與醫師解答，這其實是出國旅遊常見的「迪士尼皮疹」，或是因氣候乾燥所引起的壓痕過敏。

北捷文湖線營運穩定末段班？北捷：2036年完成25列新車上線

北市長蔣萬安捷運六線齊發，信義東延段周日初勘結果出爐，不過議員關注台北現有五條已通車捷運故障率，文湖線故障率比其他路線的總和還高，質疑文湖線淪高風險期？北捷回應，目前針對運轉安全、設備穩定及應變處置三面向持續優化，並且分階段汰換文湖線全數76列電聯車，首階段目標於2036年完成25列新車上線及號誌系統切換。

高鐵N700ST新車要來了 邱鎮軍爭取苗栗站第一波增班

台灣高鐵新世代列車N700ST新車的契機，立委邱鎮軍認為苗栗站去年進出人數已經突破264萬人次，3年成長逾兩成，爭取排在第一波增班，行政院長卓榮泰回應將請交通部及台灣高鐵均衡性評估考量。

今非核家園一周年 環團：應團結對抗核電利益集團的反撲

去年的今天，核三廠2號機當天晚上10時系統解聯，核能發電量歸零，台灣正式邁入非核家園。環團表示，今天恰逢非核家園滿一周年，然而賴清德總統於今年3月公開表示，接下來將準備重啟核二、核三，呼籲全體台灣人民正視核電危險、昂貴、遺害萬年的本質，記取車諾比與福島核災的教訓，團結對抗核電利益集團的反撲。

南投埔里鎮規模5.1地震 最大震度4級

05/17清晨南投埔里鎮發生規模5.1地震，震源深15.5公里，最大震度國姓4級，區域內普遍有感搖晃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。