今非核家園一周年 環團：應團結對抗核電利益集團的反撲

去年的今天，核三廠2號機當天晚上10時系統解聯，核能發電量歸零，台灣正式邁入非核家園。環團表示，今天恰逢非核家園滿一周年，然而賴清德總統於今年3月公開表示，接下來將準備重啟核二、核三，呼籲全體台灣人民正視核電危險、昂貴、遺害萬年的本質，記取車諾比與福島核災的教訓，團結對抗核電利益集團的反撲。

台灣環境保護聯盟今表示，台電已於3月27日向核安會送交核三再運轉計畫書，核安會也已正式啟動審查程序。台電近日更表示核三自我安全檢查預計5月啟動，並邀請國外專家參與協助；另外，更傳出台電將預先採購核三的燃料棒。雖然台電公司曾清楚表示並非2027年就可重啟，但核電有望2027、2028年重啟似乎已被形塑成定見。

台灣環境保護聯盟指出，台灣地狹人稠、地震與颱風頻繁，且面臨對岸軍事威脅，根本不具備發展核電的自然與社會條件，核二與核三更已是運轉超過40年的老舊核電廠，設備老化、耐震能力不足，再運轉將使全民重新暴露於更高的核災風險之中，而擁核人士推銷核電的的理由不外乎提供低碳電力以利減碳、提供大量電力以利產業發展，以及確保能源安全與韌性。

台灣環境保護聯盟表示，核燃料也非自產能源，無法確保能源安全，並且核電機組都是大型機組，只要其輸配電設施遭受破壞，即將導致大規模缺電，甚至產生核子災變，台灣不應將核電作為確保能源安全與韌性的選項。而去年5月17日核電歸零至今，台灣電力備轉容量率絕大部分時間都高於10%，並沒有電力不足現象，這證明非核家園是可行的。

台灣環境保護聯盟指出，以人工智慧產業發展的電力需求和國家能源安全保障為名，把大量資源投入老舊核三機組再運轉，以得到1.9GW發電裝置容量是嚴重的資源錯置，不但遲滯本土自主、多元、永續的再生能源的發展、妨礙真正奠基於本土能源的能源安全及韌性的建立，更將帶給台灣人民更大的核災風險和更多的核廢料，並且將開啟政府違法施政的惡例，引發社會大眾對政府施政的不信任和厭惡感，呼籲政府早日懸崖勒馬。

台灣環境保護聯盟並呼籲，全體台灣人民，正視核電危險、昂貴、遺害萬年的本質，記取車諾比與福島核災的教訓，團結對抗核電利益集團的反撲。