快訊

三和夜市收攤爆衝突！不滿遭責備男持球棒怒砸自家攤位 母心碎告家暴

115會考自然／圖表題幾乎佔一半！若平時沒接觸較吃力 鯉魚捉放法、酸雨入題

買iPhone舊型號怕買到展示機？網傳4招辨真偽 內行揭看「1數據」最準

聽新聞
0:00 / 0:00

南投規模5.1地震獨立地震 未來1周有規模4至4.5餘震

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
地震測報中心科長陳達毅表示，未來1周恐發生規模4至4.5餘震。記者胡瑞玲／翻攝
地震測報中心科長陳達毅表示，未來1周恐發生規模4至4.5餘震。記者胡瑞玲／翻攝

中央氣象署發布第115045號地震報告，南投縣埔里鎮今早8時46分發生規模5.1地震，地震深度15.5公里，最大震度4級，並針對南投、彰化、台中發布國家級警報。中央氣象署表示，本起地震為獨立事件，未來3不排除有規模4至4.5餘震。

南投縣埔里鎮今早8時46分發生規模5.1地震，地震深度15.5公里，最大震度4級。各地最大震度為南投4級，台中、花蓮、苗栗3級，彰化、雲林、苗栗、宜蘭、新竹縣市、嘉縣、桃園、新北2級，嘉市、台南、台北、澎湖1級。

地震測報中心科長陳達毅指出，本起地震深度較淺，因此全台有感，較靠近震央的台中山區、南投北部可達到4級，其他地區也有1至2級的感受，但持續搖晃時間不長，但仍在發生地震後的11.7秒、11.9秒、12.8秒分別向南投縣、彰化縣、台中市發布國家級警報。

陳達毅表示，靠近震央的地區雖可達到4級，但因持續時間僅2秒，民眾只會瞬間感受到搖晃，但不會造成太大恐慌，這是可以感受到搖晃但沒有持續很久的地震。

陳達毅指出，本起地震發生主因為菲律賓海板塊向西北碰撞歐亞大陸板塊有關，但因為地震發生位置較靠近內部，跟板塊直接隱沒造成地震的這種成因無關，而是與台灣島上有破碎地震碰撞有關，且發生位置在地震活躍區，長期受到應力累積作用而釋放能量所致。

回溯本地震周邊過去20年的歷史地震，陳達毅說，該地區陸續都有發生過地區，本起地震不是發生在地震空白帶，2018至2021年曾發生過多起規模5地震，2000年6月11月曾發生規模6.7地震、2013年6月2日曾發生規模6.4、2013年3月27日曾發生規模6.24地震。

陳達毅提醒，本起地震雖為獨立地震，但未來1周仍可能發生規模4至4.5的餘震，且深度可能較淺，民眾可能感受較深，需要提高警覺。

另外，台鐵公司表示，受到本起地震影響，目前三義、後龍各3級，苗栗-豐原、香山-通霄間按3級地震規定辦理，也就是第1趟列車以時速60公里慢行至前方站，並檢視路線，如無異狀，第2趟列車起恢復原速度。

南投 南投縣 苗栗

延伸閱讀

南投埔里規模5.1地震 台鐵部分路段慢行

南投埔里鎮規模5.1地震 經驗最大震度4級

國家警報響！上午8:46規模5.1地震 最大震度南投4級 多縣市有感

地牛翻身！花蓮秀林鄉規模3.5地震 最大震度2級有感搖晃

相關新聞

南投規模5.1地震獨立地震 未來1周有規模4至4.5餘震

中央氣象署發布第115045號地震報告，南投縣埔里鎮今早8時46分發生規模5.1地震，地震深度15.5公里，最大震度4級，並針對南投、彰化、台中發布國家級警報。中央氣象署表示，本起地震為獨立事件，未來3不排除有規模4至4.5餘震。

出國狂走腳踝起紅疹？醫揭「迪士尼皮疹」好發族群 教3招快速緩解

出國旅遊為了吃美食、跑景點，免不了長時間「暴走」行程，可能會造成身體不適。近日就有一名女網友分享，自己去日本玩了9天，回家後發現腳踝上方莫名其妙長出一圈又紅又癢的疹子，讓她相當困擾。貼文曝光後，意外釣出大批有相同經驗的苦主，也有內行網友與醫師解答，這其實是出國旅遊常見的「迪士尼皮疹」，或是因氣候乾燥所引起的壓痕過敏。

北捷文湖線營運穩定末段班？北捷：2036年完成25列新車上線

北市長蔣萬安捷運六線齊發，信義東延段周日初勘結果出爐，不過議員關注台北現有五條已通車捷運故障率，文湖線故障率比其他路線的總和還高，質疑文湖線淪高風險期？北捷回應，目前針對運轉安全、設備穩定及應變處置三面向持續優化，並且分階段汰換文湖線全數76列電聯車，首階段目標於2036年完成25列新車上線及號誌系統切換。

高鐵N700ST新車要來了 邱鎮軍爭取苗栗站第一波增班

台灣高鐵新世代列車N700ST新車的契機，立委邱鎮軍認為苗栗站去年進出人數已經突破264萬人次，3年成長逾兩成，爭取排在第一波增班，行政院長卓榮泰回應將請交通部及台灣高鐵均衡性評估考量。

今非核家園一周年 環團：應團結對抗核電利益集團的反撲

去年的今天，核三廠2號機當天晚上10時系統解聯，核能發電量歸零，台灣正式邁入非核家園。環團表示，今天恰逢非核家園滿一周年，然而賴清德總統於今年3月公開表示，接下來將準備重啟核二、核三，呼籲全體台灣人民正視核電危險、昂貴、遺害萬年的本質，記取車諾比與福島核災的教訓，團結對抗核電利益集團的反撲。

南投埔里鎮規模5.1地震 最大震度4級

05/17清晨南投埔里鎮發生規模5.1地震，震源深15.5公里，最大震度國姓4級，區域內普遍有感搖晃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。