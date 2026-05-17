南投規模5.1地震獨立地震 未來1周有規模4至4.5餘震

中央氣象署發布第115045號地震報告，南投縣埔里鎮今早8時46分發生規模5.1地震，地震深度15.5公里，最大震度4級，並針對南投、彰化、台中發布國家級警報。中央氣象署表示，本起地震為獨立事件，未來3不排除有規模4至4.5餘震。

南投縣埔里鎮今早8時46分發生規模5.1地震，地震深度15.5公里，最大震度4級。各地最大震度為南投4級，台中、花蓮、苗栗3級，彰化、雲林、苗栗、宜蘭、新竹縣市、嘉縣、桃園、新北2級，嘉市、台南、台北、澎湖1級。

地震測報中心科長陳達毅指出，本起地震深度較淺，因此全台有感，較靠近震央的台中山區、南投北部可達到4級，其他地區也有1至2級的感受，但持續搖晃時間不長，但仍在發生地震後的11.7秒、11.9秒、12.8秒分別向南投縣、彰化縣、台中市發布國家級警報。

陳達毅表示，靠近震央的地區雖可達到4級，但因持續時間僅2秒，民眾只會瞬間感受到搖晃，但不會造成太大恐慌，這是可以感受到搖晃但沒有持續很久的地震。

陳達毅指出，本起地震發生主因為菲律賓海板塊向西北碰撞歐亞大陸板塊有關，但因為地震發生位置較靠近內部，跟板塊直接隱沒造成地震的這種成因無關，而是與台灣島上有破碎地震碰撞有關，且發生位置在地震活躍區，長期受到應力累積作用而釋放能量所致。

回溯本地震周邊過去20年的歷史地震，陳達毅說，該地區陸續都有發生過地區，本起地震不是發生在地震空白帶，2018至2021年曾發生過多起規模5地震，2000年6月11月曾發生規模6.7地震、2013年6月2日曾發生規模6.4、2013年3月27日曾發生規模6.24地震。

陳達毅提醒，本起地震雖為獨立地震，但未來1周仍可能發生規模4至4.5的餘震，且深度可能較淺，民眾可能感受較深，需要提高警覺。

另外，台鐵公司表示，受到本起地震影響，目前三義、後龍各3級，苗栗-豐原、香山-通霄間按3級地震規定辦理，也就是第1趟列車以時速60公里慢行至前方站，並檢視路線，如無異狀，第2趟列車起恢復原速度。