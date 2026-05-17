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出國狂走腳踝起紅疹？醫揭「迪士尼皮疹」好發族群 教3招快速緩解

聯合新聞網／ 綜合報導
除了長時間步行引發血管發炎外，日韓氣候乾燥也是導致小腿乾癢起疹的主因。示意圖／Ingimage
除了長時間步行引發血管發炎外，日韓氣候乾燥也是導致小腿乾癢起疹的主因。示意圖／Ingimage

出國旅遊為了吃美食、跑景點，免不了長時間「暴走」行程，可能會造成身體不適。近日就有一名女網友分享，自己去日本玩了9天，回家後發現腳踝上方莫名其妙長出一圈又紅又癢的疹子，讓她相當困擾。貼文曝光後，意外釣出大批有相同經驗的苦主，也有內行網友與醫師解答，這其實是出國旅遊常見的「迪士尼皮疹」，或是因氣候乾燥所引起的壓痕過敏。

一名女網友在Threads上發文求助，表示自己剛從日本旅遊9天回來，每天出門都有穿襪子，但回國後卻發現，「襪子上方沒蓋到的地方開始很癢」，甚至起了一圈紅紅的疹子。原PO納悶地說，之前去韓國旅遊時也發生過一模一樣的狀況，且兩次出國穿的襪子品牌都不同，讓她十分不解原因為何。

這篇貼文迅速吸引超過86萬次瀏覽，釣出無數有著相同困擾的網友熱烈回應：「我也是！走了7天腳超癢，跟你一模一樣」、「上次去大阪環球爆玩一整天，腳也長這樣」、「年初去北海道也是，癢到不行」、「走朝聖者之路、走完大甲媽回來也這樣，看起來超可怕」。

針對原PO的狀況，許多有經驗的網友點出「氣候乾燥」是最大主因。由於日本與韓國的空氣偏乾，如果沒有加強保濕，很容易出現乾癢症狀：「太乾燥了，和襪子沒有關係，厚塗乳液會好很多」、「有可能是因為太乾，你忘了擦乳液，加上走路比較多皮膚膨脹，就更乾了」、「每次去日韓，一定帶一罐保濕乳液或凡士林早晚擦，不然會乾到裂開出血」。

此外，也有內行網友指出，原PO罹患的可能正是俗稱的「迪士尼皮疹（Disney Rash）」。這是一種「運動引發血管炎」，經常發生在長時間、長距離步行的遊客身上。

林口長庚紀念醫院風濕過敏免疫科醫師蔡昀臻曾在臉書發文衛教，這類皮疹主要是由於「炎熱環境下過度運動」所造成。長時間的步行會刺激腿部血管發炎、腫脹，進而導致皮膚出現紅色疹子。這種皮疹最常分佈在小腿下半部，特別是「襪子鬆緊帶上方」的區域，與原PO的症狀不謀而合。

醫師指出，「迪士尼皮疹」好發於女性、50歲以上長者、長跑者、登山健行者，或是長時間步行距離過長的人。若出現這類皮疹，民眾可透過以下3招緩解不適：

1.冷敷： 使用濕涼毛巾冷敷患處。

2.休息： 暫停劇烈活動與長時間步行。

3.抬高雙腳： 促進血液回流，減輕腫脹。

醫師也提醒，迪士尼皮疹通常在3至10天內就會自行消退，期間千萬不要用力抓撓，以免抓破皮引發感染。若症狀持續未改善或出現水泡，則應盡速至皮膚科就診。

大阪 日本 迪士尼 出國 身體

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