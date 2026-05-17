南投埔里規模5.1地震 台鐵部分路段慢行

出國旅遊為了吃美食、跑景點，免不了長時間「暴走」行程，可能會造成身體不適。近日就有一名女網友分享，自己去日本玩了9天，回家後發現腳踝上方莫名其妙長出一圈又紅又癢的疹子，讓她相當困擾。貼文曝光後，意外釣出大批有相同經驗的苦主，也有內行網友與醫師解答，這其實是出國旅遊常見的「迪士尼皮疹」，或是因氣候乾燥所引起的壓痕過敏。

2026-05-17 10:46