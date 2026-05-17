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南投埔里規模5.1地震 台鐵部分路段慢行

中央社／ 台北17日電

南投埔里今天上午發生規模5.1地震，台鐵表示，苗栗-豐原、香山-通霄間將採取時速60公里慢行並檢視路線，無異狀後恢復原本速度。

根據交通部中央氣象署最新資訊，今天上午8時46分發生芮氏規模5.1地震，地震深度15.5公里，震央位於南投縣政府東北東方33.5公里（位於南投縣埔里鎮），最大震度南投縣4級。

台鐵發布通報表示，由於三義、後龍各3級，苗栗-豐原、香山-通霄間按3級地震規定辦理。

依據台鐵的規定，地震震度3級，地震第1趟列車以時速60公里慢行到前方站，並檢視路線，如果無異狀，第2趟列車起恢復原速度。

南投縣 台鐵 苗栗

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