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南投埔里鎮規模5.1地震 經驗最大震度4級

聯合新聞網／ 台北訊
05/17-08:46南投縣埔里鎮發生規模5.1有感地震
05/17-08:46南投縣埔里鎮發生規模5.1有感地震

2026年5月17日清晨08時46分14秒，南投縣埔里鎮發生規模5.1的有感地震。此次地震震源深度約15.5公里，屬於極淺層地震。震央位於南投縣政府東北東方約33.5公里，震動範圍涵蓋中部及東部多縣市。經中央氣象署監測，本次地震造成當地普遍搖晃，南投縣國姓鄉感受到最大震度4級。

最大震度4級地區：南投縣

在南投縣國姓鄉等地震度達4級，民眾會有明顯恐懼感，部分人士可能迅速尋找掩護，睡眠中的人多被震醒。房屋感受到劇烈搖動，家中物品如輕重傢俱可能移位或傾倒。建議居民檢查家中物品固定情況，避免再次搖晃造成傷害，並準備應急物資隨時待命。

最大震度3級地區：臺中市、花蓮縣、苗栗縣

這些地區普遍感受到搖晃，房屋窗戶、門等可能發出搖動聲響。此級震度下，建議民眾保持冷靜，避免在建築物中站立於高處或不穩定家具旁，並注意餘震資訊更新。

最大震度2級地區：彰化縣、雲林縣、宜蘭縣、新竹縣、嘉義縣、新竹市、桃園市、新北市

此震度屬輕微搖晃，多數人可感受到身體微微晃動，室內懸掛物可能輕輕擺動。居民除注意震後安全外，無需特殊行動，但仍應留意官方震災通報及可能的餘震。

最大震度1級地區：嘉義市、臺南市、臺北市、澎湖縣

這些地區多為微震。人靜止時會感覺微弱搖晃，並無明顯影響，民眾可保持正常生活。

地震發生時，請民眾務必保持鎮定，採取「趴下、掩護、穩住」的防震動作，遠離窗戶和未固定大型家具。事後請檢查住所是否有受損，關閉瓦斯並注意逃生路線暢通，避免因餘震造成後續傷害。中央氣象署提醒，地震雖屬常見自然現象，重視個人及家庭防震準備非常重要，務必定期檢視應變計畫並妥善保存緊急聯絡資訊。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震 南投縣

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