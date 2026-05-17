北捷文湖線營運穩定末段班？北捷：2036年完成25列新車上線

北市長蔣萬安捷運六線齊發，信義東延段周日初勘結果出爐，不過議員關注台北現有五條已通車捷運故障率，文湖線故障率比其他路線的總和還高，質疑文湖線淪高風險期？北捷回應，目前針對運轉安全、設備穩定及應變處置三面向持續優化，並且分階段汰換文湖線全數76列電聯車，首階段目標於2036年完成25列新車上線及號誌系統切換。

北市議員秦慧珠質疑，北捷文湖線是否是捷運路線的壞學生？統計自2022至今年4月底，松山新店線超過五分鐘以上的故障事故率為零，堪稱是北捷模範生；至於淡水信義線五年來故障2件；中和新蘆線4件；運量最高的板南線5件。

唯獨文湖線這5年來，故障總數高達13件，其中2022年5件、2023年4件、2024年2件、2025年2件 、今年至4月底零件，其中故障原因以列車61.5%最高，號誌包括月台門問題7.7%、人為及天災30.8%。

秦慧珠說，文湖線故障路5年來13件，比其他路線的總和還高，尤其列車故障多，是否代表維修有問題？還是人為管理不到位？

北捷總經理黃清信表示，數字看的確文湖線故障比例相對比較高，但文湖線絕對不是放牛班，是因無人駕駛緣故，這一款車是全自動，有狀況就需要調站務人員處理，所以處理時間會比較長，至於人員維護管理，同仁都是輪調，處理流程方式都是一樣。

議員認為，市民最在意捷運的安全與營運穩定，是否文湖線老舊設備未全面更新？是否已經進入高故障期？是否預防性維修不足問題？尖峰時段應變是否足夠？要求今年文湖線不要再故障。

黃清信表示，會持續努力精進設備，允諾有狀況就會立刻排除。北捷表示，在團隊的持續努力下，文湖線系統穩定性近年顯著提升，延誤次數從2023年的21次、2024年的10次，一路遞減至去年8次。（其中5分鐘以上件數，從2023年4次降為2024年2次、去年2次），去年為歷年延誤次數最少的一年，台北捷運將持續精進與改善，提供旅客高品質運輸服務。

北捷也提到，目前會針對運轉安全、設備穩定及應變處置三大面向持續優化，包括新增雨天行車降速機制、修訂鋼製行駛路面維修標準、精進故障疏散作業程序，以及強化推進設備保護設計、調整關鍵零件更換週期，並縝密分析可能導致設備異常潛在因素。另外，也規畫分階段汰換文湖線全數76列電聯車，首階段目標於2036年完成25列新車上線及號誌系統切換。

至於系統重置費用，本次文湖線系統重置費用參考國內新線決標單價及物調指數，初步估算總經費約為410億元，惟實際重置費用仍須視後續專業顧問整體評估重置方案、設備選型、工程範疇等結果後調整。