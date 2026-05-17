高鐵N700ST新車要來了 邱鎮軍爭取苗栗站第一波增班

台灣高鐵新世代列車N700ST新車的契機，立委邱鎮軍認為苗栗站去年進出人數已經突破264萬人次，3年成長逾兩成，爭取排在第一波增班，行政院長卓榮泰回應將請交通部及台灣高鐵均衡性評估考量。

台灣高鐵向日本採購12組N700ST，首組新車預計今年8月到達台灣，也備受期待，苗栗縣政府、立委陳超明，及邱鎮軍等都反映，高鐵苗栗站目前平時1小時停靠1班，讓民眾等太久，且沒有辦法切合需求，爭取苗栗站增班。

邱鎮軍說，高鐵苗栗站1小時1班不太方便，他跟陳超明爭取每周常態性增班，2024年7月增6班，2025年7月再增5班，但數據會說話，苗栗站進出人數2023年219萬人次，2024年238萬人次，2025年264萬人次，3年成長20%，今年前4個月也達94.4萬人次，平均每天7800多人次使用，N700ST投入，希望苗栗站列入第一波增班。

邱鎮軍公布質詢卓揆內容，卓榮泰回答表示，高鐵新車投入，確實是全面檢討的時機，如果成長快速、地方需求這麼大，有必要滾動式檢討，會請交通部、台灣高鐵就12個高鐵車站，均衡性評估考量。

陳超明則表示，往例台灣高鐵於7月宣布增班訊息，苗栗站停靠車次確實有增加必要，高鐵苗栗站周邊的陽明交大苗栗校區推動中，桃竹苗大矽谷計畫，台灣美光進駐銅科區，未來搭乘高鐵需求只會多不會少，爭取離峰2小時3班停靠。

此外，縣政府今年5月6日在北台8縣市區域發展推動委員會副首長會議提案，建議部分列車採「跳蛙式」停靠主要節點站，例如台北、板橋、苗栗、左營跳蛙式停靠，增加班次並縮短整體行程時間。