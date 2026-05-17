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影／海科館沉浸式體驗 「殭屍之夜+實境解謎」驚心動魄

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國立海科館昨夜推出年度話題活動「東方殭屍之夜－陰陽封印錄」，搭配東方「殭屍」出沒，讓民眾沉浸式體驗。記者游明煌／攝影
國立海科館昨夜推出年度話題活動「東方殭屍之夜－陰陽封印錄」，搭配東方「殭屍」出沒，讓民眾沉浸式體驗。記者游明煌／攝影

搭配「實鏡解謎 」熱潮，迎接明天5月18日國際博物館日，國立海科館昨夜推出年度話題活動「東方殭屍之夜－陰陽封印錄」，搭配東方「殭屍」出沒，讓民眾沉浸式體驗，破解各種關卡，度過博物館驚心動魄的一晚，透過各種海洋知識解謎，希望民眾一起愛護海洋。

博物館周末夜晚，全館熄燈，東方殭屍出沒，讓遊客四處逃竄。活動中最震撼是由專業劇團帶來的沉浸式演出，妝容驚悚的東方殭屍在幽暗展廳中出沒，視覺張力十足，殭屍突然從黑暗中跳出來，有被嚇到了。

在黑暗中解謎的過程，讓人深刻體會到海洋環境破壞帶來的威脅，活動中宛如電影情境的設計以及聲光效果，讓玩家在驚叫聲中激發出守護環境的強烈使命感。

海科館指出，透過海科館的吉祥物北火熊的引導，讓環保議題轉化為一場充滿張力的封印任務，打破大眾對環境推廣的生硬印象。藉由專業劇團營造的震撼視覺與感官體驗，吸引更多年輕族群主動走進場館，讓玩家在沉浸式的冒險中與守護海洋的理念產生共鳴。

海科館指出，透過海科館夜間特別的場景，結合海洋保育元素，在海科館吉祥物北火熊的引導，讓環保議題轉化為一場充滿張力的封印任務，打破大眾對環境推廣的生硬印象。博物館推出沉浸式體驗，要讓更多年輕族群主動走進場館，讓玩家在沉浸式的冒險中與守護海洋的理念產生共鳴。

國立海科館昨夜推出年度話題活動「東方殭屍之夜－陰陽封印錄」，搭配東方「殭屍」出沒，讓民眾沉浸式體驗。記者游明煌／攝影
國立海科館昨夜推出年度話題活動「東方殭屍之夜－陰陽封印錄」，搭配東方「殭屍」出沒，讓民眾沉浸式體驗。記者游明煌／攝影

國立海科館昨夜推出年度話題活動「東方殭屍之夜－陰陽封印錄」，搭配東方「殭屍」出沒，讓民眾沉浸式體驗。記者游明煌／攝影
國立海科館昨夜推出年度話題活動「東方殭屍之夜－陰陽封印錄」，搭配東方「殭屍」出沒，讓民眾沉浸式體驗。記者游明煌／攝影

國立海科館昨夜推出年度話題活動「東方殭屍之夜－陰陽封印錄」，搭配東方「殭屍」出沒，讓民眾沉浸式體驗。記者游明煌／攝影
國立海科館昨夜推出年度話題活動「東方殭屍之夜－陰陽封印錄」，搭配東方「殭屍」出沒，讓民眾沉浸式體驗。記者游明煌／攝影

國立海科館昨夜推出年度話題活動「東方殭屍之夜－陰陽封印錄」，搭配東方「殭屍」出沒，讓民眾沉浸式體驗。記者游明煌／攝影
國立海科館昨夜推出年度話題活動「東方殭屍之夜－陰陽封印錄」，搭配東方「殭屍」出沒，讓民眾沉浸式體驗。記者游明煌／攝影

海科館 電影 博物館

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