拉麵圖書館、手工巧克力體驗進駐 大韓航空貴賓室變身旅遊目的地

連續6年獲得SKYTRAX全球航空公司五星評等的大韓航空，近年持續升級機場貴賓室體驗，將候機空間轉化為旅程期間願意專門到訪的目的地景點之一。在仁川國際機場第二航廈內，共營運7間貴賓室，其中最吸睛的亮點不再只是休憩與餐飲，而是宛如「拉麵圖書館」般的韓式即時拉麵專區，以及可預約親手製作的手工巧克力體驗，讓旅客在登機前，就能先展開一段充滿味覺與互動感的旅程開場。

大韓航空貴賓室經營團隊指出，他們希望讓貴賓室成為旅程的一部分（part of the travel experience），而不只是等待登機的場所。因此，從空間設計到餐飲規劃，都試圖跳脫傳統航空貴賓室思維。

走進貴賓室內部，最先映入眼簾的除了大片暖色調木質設計與挑高空間外，還有大量藝術作品點綴其中，貴賓室內部展示多件數位藝術與混合媒材創作，也收藏許多大韓航空前任董事長親自拍攝的攝影作品。因前董事長本身十分熱愛攝影，大韓航空過去在總部及咖啡空間中，也曾展示其作品，如今這些照片被重新裝裱後，持續陳列於貴賓室，希望延續其留下的企業精神與美學風格。

此外，貴賓室內也巧妙融入亞洲傳統元素。其中一項相當吸睛的裝飾，就是仿造中國傳統蟋蟀籠所設計而成的中央燈柱，據介紹，中國古代皇帝過去便有收藏與飼養蟋蟀的文化，而這批金製蟋蟀籠，則成為館內極具東方韻味的藝術展示。

對商務旅客來說，空間機能性同樣被納入設計考量。館內設有獨立電話亭（phone booths），讓旅客即便需要通話、開會，也不必擔心干擾其他休息中的乘客。貴賓室內亦配置多間淋浴室與公共洗手間，讓旅客在搭機前可完整梳洗放鬆，為旅程開啟做好萬全準備。

餐飲則是大韓航空貴賓室最具代表性的亮點之一。部分貴賓室設有大型現場料理區，旅客可以直接看到廚師現場製作熱食，其中最受歡迎的，便是超大型韓式拌飯（Bibimbap）專區。從白飯、蔬菜、肉類到醬料，旅客都能依照自己喜好自由搭配，也成為許多國際旅客體驗韓國飲食文化的第一站。

除了拌飯外，現場也提供大量麵類、餃子與米飯料理，幾乎涵蓋亞洲與西式旅客常見口味需求，甚至旅客還能見到正在運作的大型烤爐，內有準備出爐的新鮮烤雞與披薩，強調食材新鮮度與食品安全。最吸睛的打造出極具話題性的「拉麵圖書館」，陳列各式韓國泡麵，旅客可自行挑選想吃的口味後現場沖泡，宛如走進便利商店與深夜食堂的結合空間。

飲品部分同樣帶有濃厚韓國特色，包括韓國本地精釀啤酒、韓國國產啤酒，以及國際品牌Heineken。除了Heineken採瓶裝供應，其餘皆以生啤形式提供，讓旅客在候機時也能感受如同酒吧般的氛圍。

貴賓室營運方統計，大韓航空貴賓室每天還需供應驚人的餐飲數量，以最受歡迎的韓式飯捲為例，平均每日就要手工捏製約4萬條韓式飯捲（Kimbap），提供給每日約6至7萬名進出貴賓室的旅客食用。

值得注意的是，大韓航空也試圖讓貴賓室不只是「吃飯與洗澡」的空間，而是進一步加入娛樂與互動體驗。設有小型遊戲區，旅客可以體驗韓國流行的拍貼機、夾娃娃機與電玩設備。甚至還能預約手工巧克力製作課程，旅客可親手完成一份專屬巧克力，作為旅途中獨具特色的伴手禮。

大韓航空貴賓室每天平均就要手工捏製約4萬條韓式飯捲（Kimbap），提供給每日約6至7萬名進出貴賓室的旅客食用。記者甘芝萁／攝影

大韓航空貴賓室內最吸睛且極具話題性的「拉麵圖書館」，陳列各式韓國泡麵，旅客可自行挑選想吃的口味後現場沖泡，宛如走進便利商店與深夜食堂的結合空間。記者甘芝萁／攝影

旅客在大韓航空貴賓室內能見到正在運作的大型烤爐，內有準備出爐的新鮮烤雞與披薩，強調食材新鮮度與食品安全。記者甘芝萁／攝影

大韓航空貴賓室內最吸睛且極具話題性的「拉麵圖書館」，陳列各式韓國泡麵，旅客可自行挑選想吃的口味後現場沖泡，宛如走進便利商店與深夜食堂的結合空間。記者甘芝萁／攝影