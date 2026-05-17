日產7萬份飛機餐 大韓航空空廚「最好吃拌飯」白飯秘密曝光

屢獲國際間旅客評選為「最佳航空美食」（Best Airline Cuisine）的大韓航空機上餐，是由24小時全年無休運作的Korean Air Catering and Delivery（KCB）出餐，這座支撐大韓航空及其夥伴全球航網的空廚，每天平均生產6萬至7萬份機上餐點，其中約4萬5千份專門供應大韓航空航班。而被旅客譽為「最好吃飛機餐」之一的韓式拌飯(Bibimbap)，其靈魂白米飯更捨棄大飯鍋烹煮，改採一盒盒的調理式飯盒提供，確保餐點的美味能標準化、一致化。

走進KCB內部，與其說是廚房，更像是一座高度工業化的食品工廠。空廚約有2000至2500名員工，多數為韓國籍，僅印度料理區配置少數印度籍廚師。餐食依據航線與艙等需求，被拆分成不同生產線，包括歐美長程線、中日韓短程線以及東南亞航線等。以經濟艙餐食產線為例，每條產線平均約8人為一組，每位員工只專注負責一道固定工序，例如放置主菜、沙拉、甜點、麵包或餐具，以維持高效率與品質一致性。

其中最受矚目的，莫過於被許多旅客稱為「大韓名物」的韓式拌飯（Bibimbap），這道經典韓式料理不只成為不少人指定搭乘大韓航空的理由之一，更曾獲國際旅遊雜誌 Global Traveler 評選為「最佳航空美食（Best Airline Cuisine）」。實際走訪一趟KCB內部，讓人意外大韓航空機上這道經典韓食，其靈魂角色「白飯」並非採用一般空廚常見的大型炊飯設備產製，取而代之的，是一盒盒排列整齊的調理式飯盒，這些白飯並非現場大鍋炊煮，而是透過標準化調理包方式製作，再加熱送上機艙。雖然看起來可能增加包裝使用，但空廚人員坦言，這樣反而能在萬呎高空的低溫低壓環境下，鎖住米粒的飽滿度與濕潤Ｑ彈感，確保品質不失準。

目前KCB每日可生產高達6萬至7萬份的機上餐點，其中有4萬5千份是專門供應給大韓航空，產線每三個月就會定期更換一次菜單，平均每天必須穩定輸出高達26種類型不同的餐食組合，涵蓋西式、韓式、日式及中式等多國料理。

相較於經濟艙的流水線，頭等艙與商務艙產線則呈現另外一種景象。在空廚內部，這些頂級餐點不會預先組裝，而是將各式頂級食材與配菜、醬料等分門別類放置於專用餐車上，推送至飛機上後，由空服員於機上進行最後組裝與擺盤，讓高空用餐更接近Fine Dining餐廳體驗。

其中頭等艙最具代表性的料理之一，是源自朝鮮王朝宮廷料理的「神仙爐火鍋」，這道以清湯烹煮、僅用鹽、麻油與韓式醬油調味的宮廷火鍋，強調食材原味與層次感，被視為韓國宮廷料理中的高級代表菜色，如今也成為大韓航空頭等艙的重要招牌。除了韓式料理，大韓航空西式餐點也強調高端食材運用，例如頭等艙起司餐盤，就選用1956年創立的比利時果醬品牌Belberry，以其特色大黃白酒果醬搭配起司，呈現與一般飛機餐截然不同的風味層次。

當然，日產6萬至7萬份機上餐點，也必須日清這些餐點用完後的廚餘、餐盤、餐具等，其後端清潔系統也相當驚人。KCB內部配置一台「最強洗碗機」的大型自動化洗滌設備，使用過的餐盤、杯具與餐具，會透過輸送帶自動分類辨識不同器皿，再進行高溫清洗與消毒。即便面對每日數萬份回收餐具，整套系統依舊能高速穩定運轉。

大韓航空在疫情期間曾一度因為為確保資金流動性而出售KCB相關業務80%股權，但仍保留20%股份，不過今年3月份，大韓航空宣布斥資7500億韓元，自漢拿公司（Hahn & Company）手中回購Korean Air C&D Service剩餘80%股權，重新全面掌握機上餐飲與免稅業務。如今重新收回，也反映航空市場復甦後，航空公司再度將「服務品質」與「旅客體驗」視為核心競爭力。

KCB內部配置一台「最強洗碗機」的大型自動化洗滌設備。記者甘芝萁/攝影

餐食依據航線與艙等需求，被拆分成不同生產線，包括歐美長程線、中日韓短程線以及東南亞航線等。以經濟艙餐食產線為例，每條產線平均約8人為一組，每位員工只專注負責一道固定工序。記者甘芝萁/攝影

屢獲國際間旅客評選為「最佳航空美食」（Best Airline Cuisine）的大韓航空機上餐，是由24小時全年無休運作的Korean Air Catering and Delivery（KCB）出餐。記者甘芝萁/攝影