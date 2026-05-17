從亂流到火山灰全盯上 直擊大韓航空「最強大腦」全天候守護飛安

連續6年獲得SKYTRAX的全球航空公司星級評等(World Airline Star Rating)五星航空的大韓航空，對台灣媒體首度公開其「最強大腦」--Operations and Customer Center (OCC，營運與顧客中心) 。內部進駐分屬11個不同部門、240餘位專家，24小時全年無休提供航空專業意見，確保大韓航空平均每天418個航班都能平安起飛、抵達目的地。

被譽為航空公司「神經中樞」與「最強大腦」的OCC，主要負責整合飛航調度、氣象監控、機組人員安排以及顧客服務，確保全球航班能夠安全、準時地運行。根據大韓航空最新公開的2026年5月營運數據，其OCC監控著飛往全球116個城市、39個國家的空中航線，平均每天要處理高達418個航班。

大韓航空的OCC內部以簡潔俐落並具備科技感的裝潢設計，讓身在其中工作的專業人員能專心一致地完成手中任務。大韓航空表示，在這現代化中心內共匯聚了來自11個不同專業部門的240多位專家，他們採嚴格輪班制，確保中心達到「24小時、365天」全年無休的運作。

整個OCC在功能上大體劃分為兩大區塊：一邊是捍衛飛行安全的「飛安鐵三角」，另一邊則是優化「顧客服務與營運效率」的指揮系統，中心內共細分為五大子中心，分別為航管中心（FCC, Flight Control Center）： 負責航線規劃、航班追蹤及航路最佳化。維修協調中心（MCC, Maintenance Coordination Center）： 即時協調飛機技術問題與維護排程。裝載管制中心（LCC, Load Control Center）： 精準掌控機身重量與平衡。網路營運中心（NOC, Network Operation Center）： 掌管飛機時刻表、進行主動式風險管理與機組人員追蹤，以及顧客服務中心（CSC, Customer Service Center）： 在異常營運時負責航班恢復通知、旅客安置計劃協調及訂位管制。

也由於各部門環環相扣，一旦航機遇到突發狀況，各領域專家能夠在辦公空間內規劃的核心決策區面對面高效率協商，做出最正確的即時判斷。

韓國的面板技術享譽全球，在大韓航空的OCC內也能親見這項產業技術的極致發展。在OCC牆面上最吸睛的，莫過於那面巨大的即時監控面板，不僅監控著大韓航空目前在全球正飛航的航機軌跡與其周圍環境(是否有亂流、火山爆發警示等)，還有韓國仁川機場內每一架大韓航空航機的動態(航班號碼、航機編號、機型、準備起飛或降落、使用跑道位置與方向等)，更有精選的外電新聞、社群資訊等，讓在此中心工作的專家們都能即時掌握國際情勢，對每一架大韓航機可能遇到的狀況做出最即時、最適切的調度，進一步確保旅客飛行安全與順利。

值得一提的是，過去飛機遭遇亂流往往依賴前班機的口頭匯報，但大韓航空已加入國際航空運輸協會（IATA）的Turbulence Aware（亂流感知）系統，能將全球各地的異常天氣與亂流資訊數據化，透過「機場天氣面板」與「航班狀態面板」連動，系統能利用飛行監控系統主動偵測，面板上會即時跳出「預期亂流警報（Turbulence Expected Alert）」與「偵測到雷雨警報（Thunderstorm Detected Alert）」，並精準點名受影響的航班，預先提醒航機避讓，進一步確保航機飛行安全與舒適。

這座神經中樞也正迎來歷史性的轉變。由於大韓航空即將與韓亞航空進行合併，在兩大航司合併的過渡期，韓亞航空（Asiana Airlines, OZ）的OCC團隊已正式進駐大韓航空總部，兩者在同一個大廳內實施「共同辦公（Co-location）」。大韓航空本身擁有144架客機與23架貨機，若加上韓亞航空進駐的68架客機，雙方攜手管理的機隊規模極其龐大。

大韓航空加入國際航空運輸協會（IATA）的Turbulence Aware（亂流感知）系統，能將全球各地的異常天氣與亂流資訊數據化，其Operations and Customer Center (OCC，營運與顧客中心) 內，巨幅面板監控著大韓航空目前在全球正飛航的航機軌跡與其周圍環境。記者甘芝萁/攝影

大韓航空的OCC內部以簡潔俐落並具備科技感的裝潢設計，中心內共匯聚了來自11個不同專業部門的240多位專家，他們採嚴格輪班制，確保中心達到「24小時、365天」全年無休的運作。記者甘芝萁/攝影