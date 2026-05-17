從亂流到火山灰全盯上 直擊大韓航空「最強大腦」全天候守護飛安
連續6年獲得SKYTRAX的全球航空公司星級評等(World Airline Star Rating)五星航空的大韓航空，對台灣媒體首度公開其「最強大腦」--Operations and Customer Center (OCC，營運與顧客中心) 。內部進駐分屬11個不同部門、240餘位專家，24小時全年無休提供航空專業意見，確保大韓航空平均每天418個航班都能平安起飛、抵達目的地。
被譽為航空公司「神經中樞」與「最強大腦」的OCC，主要負責整合飛航調度、氣象監控、機組人員安排以及顧客服務，確保全球航班能夠安全、準時地運行。根據大韓航空最新公開的2026年5月營運數據，其OCC監控著飛往全球116個城市、39個國家的空中航線，平均每天要處理高達418個航班。
大韓航空的OCC內部以簡潔俐落並具備科技感的裝潢設計，讓身在其中工作的專業人員能專心一致地完成手中任務。大韓航空表示，在這現代化中心內共匯聚了來自11個不同專業部門的240多位專家，他們採嚴格輪班制，確保中心達到「24小時、365天」全年無休的運作。
整個OCC在功能上大體劃分為兩大區塊：一邊是捍衛飛行安全的「飛安鐵三角」，另一邊則是優化「顧客服務與營運效率」的指揮系統，中心內共細分為五大子中心，分別為航管中心（FCC, Flight Control Center）： 負責航線規劃、航班追蹤及航路最佳化。維修協調中心（MCC, Maintenance Coordination Center）： 即時協調飛機技術問題與維護排程。裝載管制中心（LCC, Load Control Center）： 精準掌控機身重量與平衡。網路營運中心（NOC, Network Operation Center）： 掌管飛機時刻表、進行主動式風險管理與機組人員追蹤，以及顧客服務中心（CSC, Customer Service Center）： 在異常營運時負責航班恢復通知、旅客安置計劃協調及訂位管制。
也由於各部門環環相扣，一旦航機遇到突發狀況，各領域專家能夠在辦公空間內規劃的核心決策區面對面高效率協商，做出最正確的即時判斷。
韓國的面板技術享譽全球，在大韓航空的OCC內也能親見這項產業技術的極致發展。在OCC牆面上最吸睛的，莫過於那面巨大的即時監控面板，不僅監控著大韓航空目前在全球正飛航的航機軌跡與其周圍環境(是否有亂流、火山爆發警示等)，還有韓國仁川機場內每一架大韓航空航機的動態(航班號碼、航機編號、機型、準備起飛或降落、使用跑道位置與方向等)，更有精選的外電新聞、社群資訊等，讓在此中心工作的專家們都能即時掌握國際情勢，對每一架大韓航機可能遇到的狀況做出最即時、最適切的調度，進一步確保旅客飛行安全與順利。
值得一提的是，過去飛機遭遇亂流往往依賴前班機的口頭匯報，但大韓航空已加入國際航空運輸協會（IATA）的Turbulence Aware（亂流感知）系統，能將全球各地的異常天氣與亂流資訊數據化，透過「機場天氣面板」與「航班狀態面板」連動，系統能利用飛行監控系統主動偵測，面板上會即時跳出「預期亂流警報（Turbulence Expected Alert）」與「偵測到雷雨警報（Thunderstorm Detected Alert）」，並精準點名受影響的航班，預先提醒航機避讓，進一步確保航機飛行安全與舒適。
這座神經中樞也正迎來歷史性的轉變。由於大韓航空即將與韓亞航空進行合併，在兩大航司合併的過渡期，韓亞航空（Asiana Airlines, OZ）的OCC團隊已正式進駐大韓航空總部，兩者在同一個大廳內實施「共同辦公（Co-location）」。大韓航空本身擁有144架客機與23架貨機，若加上韓亞航空進駐的68架客機，雙方攜手管理的機隊規模極其龐大。
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