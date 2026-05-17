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國中會考第二天 吳德榮：白天熱如夏 山區防午後對流

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國中會考第二天 吳德榮：白天熱如夏 山區防午後對流

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今各地暖熱如夏，中南部山區及部分鄰近平地，午後有局部陣雨或雷雨機率。本報資料照片
今各地暖熱如夏，中南部山區及部分鄰近平地，午後有局部陣雨或雷雨機率。本報資料照片

今天是國中會考第二天，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今各地晴暖如夏，中南部山區及部分鄰近平地、午後有局部陣雨或雷雨的機率，東半部亦偶有局部短暫降雨。

今各地區氣溫如下：北部20至33度、中部21至34度、南部20至36度及東部19至33度。

吳德榮指出，最新模式(ECMWF)模擬顯示，明日至周三大氣日趨穩定、白天「晴熱如夏」，注意防曬、防中暑；山區午後有局部陣雨或雷雨的機率。

吳德榮說，最新歐洲模式(ECMWF)模擬調整為，周四至下周二(21至26日)滯留鋒從日本南方海面向西延伸至華南一帶徘徊，台灣都在鋒前的暖氣團內，大氣大致穩定、白天「晴熱如夏」，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。

最新各國模式模擬顯示，吳德榮表示，下一波鋒面大多在超過10天之後才有南下影響台灣的跡象，但由於理論極限、各國模式模擬的南下日期及差異大，應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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