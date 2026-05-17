擴充量能 台大電腦斷層轉檢北市聯醫

肺癌低劑量電腦斷層（ＬＤＣＴ）公費篩檢政策上路後，大量肺結節追蹤需求湧入醫學中心，使台大醫院電腦斷層（ＣＴ）檢查排程大塞車，患者得等候半年至一年，若不耐等候，則建議至金山或新竹分院檢查，一度引發爭議；為紓解檢驗量能，台大與北市聯醫合作建置「轉檢綠色通道」，目前由聯醫陽明院區承接，後續擬擴及至聯醫和平院區、仁愛院區，擴充ＣＴ檢查量能。

衛福部國健署自一一一年七月推動肺癌ＬＤＣＴ公費篩檢，截至去年底為止，全台已有逾廿七點七萬人接受檢查，揪出超過三千名肺癌患者，但更多的是被檢出未達肺癌標準的肺結節，需每半年至一年定期追蹤，不少民眾擔心肺結節癌變，選擇至醫學中心看診追蹤，使台大醫院等大型醫院ＣＴ檢驗量能吃緊。

余忠仁指出，許多病人初期對「轉院檢查」存有疑慮，但實際了解流程後，多能接受。日前有一名患者原本因從未到過北市聯醫陽明院區就診過，而抗拒轉檢，後來經另一位曾接受轉檢的病友分享，院方安排接駁車、專人引導動線，檢查報告也能直接回傳台大系統，患者才放心前往，且轉診後隔天就完成ＣＴ檢驗。

余忠仁表示，目前台大與聯醫建立的「綠色通道」，主要提供不需施打顯影劑的胸部ＣＴ檢查，由台大安排轉檢後，病人在聯醫完成檢查，影像與報告可直接與台大資訊系統串接，多數患者隔周即可回台大門診看報告。現階段每天約轉檢十人、每周約五十人，約占台大全院ＣＴ量能百分之一，未來將持續增加合作院區與轉檢量能，減輕醫學中心檢驗檢查壅塞情況。