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淡江航海趣 與魯夫、千陽號同樂

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北市長侯友宜（次排左五）、新北市觀旅局長楊宗珉（次排左四）等人，昨於淡水河畔宣布啟動「二○二六淡江航海趣」。圖／新北市觀旅局提供
新北市長侯友宜（次排左五）、新北市觀旅局長楊宗珉（次排左四）等人，昨於淡水河畔宣布啟動「二○二六淡江航海趣」。圖／新北市觀旅局提供

新北市觀旅局昨晚在淡水河畔啟動夏日盛典「二○二六淡江航海趣」，結合人氣ＩＰ「航海王」與淡江大橋通車話題，引領更多人親近金色河岸。市長侯友宜與「航海王」主角魯夫共同見證，點亮高達十二公尺「千陽號」主燈。

魯夫與ＹＯＹＯ家族藝人熱血演出揭幕，淡水河岸夜空瞬間被點亮，民眾驚呼連連，氣氛熱烈。

侯友宜表示，淡江大橋通車可縮短淡水與八里交通時間，與「航海王」跨界合作，傳遞冒險、勇氣與夥伴精神，邀全台粉絲與遊客走進淡水河岸，感受不同以往河岸風景。

亮點是設置於金色水岸旁、高達十二公尺全台首座可登上甲板的「千陽號」大型裝置，以氣膜藝術與鋼構技術打造，首日吸引大量粉絲搶拍。活動期間每天上午十時至十一時、晚間七時卅分至八時卅分開放民眾登船，可近距離感受航海王場景，遠眺剛通車的淡江大橋。

除千陽號外，現場有五公尺高的「電話蟲」、「喬巴」氣膜裝置，及首次在台曝光、高六點五公尺「二檔魯夫」大型公仔。展區將航海王經典場景轉化為光影裝置，包括「光之龍宮」、「空中漂浮之島」及大型「惡魔果實」裝置，淡水河岸宛如動畫中的冒險世界。

即日起至七月十二日，每晚六時至八時卅分，每半小時展演啟航燈光秀，相關裝置亮燈至晚間十時。結合淡水、八里商圈推ＡＲ電子集章尋寶，完成集章可兌換限量航海王圓扇。

淡江大橋 淡水 航海王 侯友宜

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