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色彩變主角 北京故宮合作的舞蹈詩劇《只此青綠》創秒殺奇蹟

聯合報／ 記者何定照／即時報導
來自大陸的現象級舞蹈詩劇《只此青綠》日前開賣，6千多張票瞬間售罄，引發話題。圖／《只此青綠》提供
來自大陸的現象級舞蹈詩劇《只此青綠》日前開賣，6千多張票瞬間售罄，引發話題。圖／《只此青綠》提供

來自大陸的現象級舞蹈詩劇《只此青綠》日前開賣，6千多張票瞬間售罄，引發話題。

該劇由北京故宮博物院與中國東方演藝集團出品，周莉亞與韓真聯合執導，將於7月2日至7月5日在台北國家戲劇院展開五場限定演出。作品最具震撼力之處，在於大膽將北宋天才少年王希孟筆下、流傳千年的傳世名畫《千里江山圖》搬上舞台，透過絕美的肢體語言與現代舞台視覺，讓原本靜止於長卷上的水墨青綠躍然紙上，轉化為震撼人心的立體視界。

《千里江山圖》是北宋畫家王希孟在1113年、他18歲時創作的絹本設色長卷，可看見其高超的青綠山水畫技，現藏於北京故宮博物院。此畫全長約12公尺，高約半公尺，融合了獨特的鳥瞰視角與深遠手法，設色濃豔且層次分明。

總編導周莉亞與韓真，即選擇了《千里江山圖》作為創作起點。「這幅畫的魅力不僅在於它的瑰麗，更在於它的作者，一位年僅18歲的天才少年王希孟。」周莉亞表示，18歲少年的生命悸動是充滿傳奇色彩的切入點。

全劇以「詩劇」為體裁，透過「展卷、問篆、唱絲、尋石、習筆、淬墨、入畫」等篇章，細膩拆解了一幅傳世名畫背後的「印章、織絹、顏料、筆墨」等非遺工藝，向每位默默無聞的匠人致敬。

《只此青綠》的故事從一位現代文物研究員（展卷人）展開。當他在博物館內凝視《千里江山圖》時，時空界線悄然模糊。透過展卷人的視角，觀眾得以看見無數雙守護文物的手在眼前湧現。

本次巡演之所以震撼人心，歸功於三位在中國舞蹈界具有指標地位的領銜演員。他們以極致的身體控制力，將肢體化作畫筆，在舞台上勾勒出一幅流動的《千里江山圖》。其中，張翰在劇中飾演北宋天才畫家「希孟」，以高度克制且富有內在張力的表演，成為全劇情感與精神的重要支點。

在《只此青綠》引發現象級關注之前，張翰始終是位低調且穩定的舞蹈家。此次詮釋希孟一角，他選擇以收斂取代外放，將角色的情緒隱於呼吸與動作之間，呈現出東方美學中獨有的含蓄與留白。他的表演並非著力於敘事推進，而是引導觀眾進入創作本身，使觀演關係由「觀看故事」轉化為「凝視誕生」。

在他的演繹中，希孟不僅是位畫家，更是一種將生命凝聚於創作瞬間的象徵。孟慶暘飾演的則非具體人物，而是畫中那抹歷經千年未褪色的礦物色彩。2022年春晚的一記「青綠腰」，讓她瞬間爆紅。

謝素豪的表演最大的特點是「靜中有動，柔中帶力」，擅長以細膩的身體控制呈現中國古典舞的氣韻流動。在群舞段落中，他的舞姿彷彿從畫中走出，與山水融為一體。

韓真表示，團隊「取青綠之意、取山石之行」，大膽借鑒了現代舞的運動方式。「宋代女子的體型是瘦削、優雅的，但山石的稜角卻需要鏗鏘有力的能量。」她分析，當這兩種截然不同的力量在青綠舞者身上結合時，會產生一種奇妙的化學反應，表現出山石錯落的美感。

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