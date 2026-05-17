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在宅急症照護 增提前出院模式

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導

衛福部健保署前年七月推動「在宅急症照護計畫」，讓三類感染症患者不必長期住院，也能在家接受靜脈抗生素治療。隨計畫推行成效穩定，健保署宣布於此計畫中再新增「提早出院模式」，未來因任一感染症住院，經治療病況穩定且無其他需持續觀察問題者，也納入「在宅急症」照護範圍，可持續在家中接受抗生素治療。

健保署署長陳亮妤表示，在宅急症計畫自二○二四年七月上路後，由醫療團隊到宅提供靜脈抗生素、床邊檢驗等服務，打破過去急性醫療一定得住院的模式。根據統計，截至今年四月底，累計服務逾七千七百多人次，近九成患者順利完成治療。

健保署醫務管理組長黃珮珊指出，過去不少感染症的住院患者，雖病況穩定，但因需長時間施打抗生素，仍須住院。「提早出院模式」的新制，是指經醫師評估無其他需觀察病症，即可提早出院返家治療，除減少病人奔波與住院負擔，也有助維持醫院住院量能，新制於五月十二日公告，但可回溯至五月一日，換言之，該制度已於五月一日正式上路。

她表示，過去「在宅急症計畫」僅限肺炎、尿路感染及軟組織感染三類患者適用，「提早出院模式」則取消感染症種類限制，包括骨髓炎等需長期施打抗生素的患者也可納入，新制上路後，今年粗估可新增照護約一千二百人。

抗生素 健保署

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