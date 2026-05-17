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一日醫療大增 民團盼找最佳模式
三班護病比明年上路，為降低護理人力壓力，不少醫學中心陸續推動「一日手術」、「一日住院」等新模式，未來許多手術可能當天完成、當天返家，卻也衝擊國人長年仰賴的醫療商業保險制度。民團指出，現行實支實付醫療險多以「住院」作為理賠前提，若醫療模式改變卻無法同步調整，民眾恐面臨「有醫療行為卻領不到理賠」的困境。
據統計，台灣平均每人有四點八張醫療保單，但多數實支實付醫療保單仍是「有住院才理賠」的設計。隨著醫療科技進步，許多微創手術、化療早已能在門診完成，住院需求早已下降，但現行保險制度卻未同步跟上。
癌症希望基金會董事長王正旭說，只要能在不影響病人安全與治療效果前提下，減少不必要住院、降低護理負擔，相關改革都值得支持。不過醫療趨勢已與既有商業保險理賠條款產生衝突，保險制度若持續停留在過去思維，將使醫療改革面臨更多阻力。
北榮院長陳威明也指出，許多病人其實不需住院觀察，但為了取得商業保險理賠，多會向醫師要求住院，形成「想理賠就得住院」的矛盾現象，不僅增加病患負擔，也占用有限的醫療資源。
王正旭認為，商業保險制度勢必要與時俱進，未來不只需發展新的保險模式，也應思考調整部分醫療險理賠設計。不過，既有保單涉及契約保障，實務上要修改條件並不容易，因此如何在制度轉型過程中，同時兼顧醫療效率與保戶權益，希望主管機關、保險業與醫界進一步討論，找出最佳的模式。
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