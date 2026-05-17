聽新聞
0:00 / 0:00

護師減壓 台大一日手術 各醫院跟進

聯合報／ 記者林琮恩翁唯真朱漢崙／台北報導
三班護病比入法，政府規畫明年起由醫學中心優先上路，台大醫院規畫推動「一日手術」，以減少病房占床率與夜班護理負荷。圖／讀者提供
三班護病比入法，政府規畫明年起由醫學中心優先上路，台大醫院規畫推動「一日手術」，以減少病房占床率與夜班護理負荷。圖／讀者提供

總統府十五日公告「醫療法」修正案，三班護病比宣告入法，醫學中心先行。為減輕護理人力壓力，國內醫學中心龍頭台大醫院首度規畫，原需住院二點五天微創手術，改為「一日手術」，其他醫學中心也規畫跟進。但新制勢必衝擊現行醫療險多採「住院理賠」的模式，金管會指出，擬推出「在宅醫療險」等產品，以因應三班護病比入法。

台大醫院院長余忠仁表示，目前多數手術已可透過微創方式進行，院方近期參考台中榮總作法，規畫將過去需住院至少二點五天的手術，逐步改為「一日手術」。院方將原本需住院完成的術前評估改至門診執行，初步鎖定心臟內科、泌尿科等科別，包括心導管、膀胱鏡等手術。病患在完成當天術前評估後，即可接受手術，並於晚間九時前出院，助降低大夜班護理人力的壓力。

余忠仁表示，在「一日手術」的模式下，護理照護時間僅需涵蓋白班至小夜班，相較現行平均住院二點五天的模式，可大幅降低人力需求，也能減少大夜班的占床率，不僅有助三班護病比達標，也能提升新進護理師的留任意願。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，三班護病比入法後，醫院營運成本增加，住院床位將成為「稀缺資源」，一日手術可預期於未來遍及所有醫療院所，新光醫院也擬定「精實住院計畫」，降低患者住院天數。

台北榮總院長陳威明也說，無論是「一日手術」還是「一日住院」，都已是全球醫療趨勢，北榮也早推行相關模式，部分手術改為門診手術、化療門診化等，能達到降低病患負擔，與同時節省健保與住院資源的效果。

不過，洪子仁表示，隨醫療科技進步，許多手術早已可做到當天手術、當天出院，但實務上有部分病人因商業醫療保險「需住院才能理賠」的限制，傾向要求住院。他認為，金管會與衛福部應協調鬆綁實支實付醫療保險相關條款，避免民眾為申請理賠而「假性住院」，否則將加劇住院資源吃緊。

金管會表示，已與衛福部與壽險業研議推出「一年期在宅醫療照護險」，涵蓋特定在宅醫療處置，降低假性住院與醫療資源浪費。國泰人壽、富邦人壽等六大壽險公司均有望參與，但給付範圍、定價及適用對象仍待討論。

台大 台大醫院 醫療險 護病比

延伸閱讀

獨／三班護病比醫學中心先行 台大醫院擬推「一日手術」減輕夜班負擔

護病比入法住院資源稀缺…專家：一日手術將成趨勢 籲檢討商保理賠條款

三班護病比入法一日手術將成趨勢 病團：商業保險應與時俱進

台大推「一日手術」北榮早讓手術門診化 陳威明：非必要住院別住太久

相關新聞

不滿報導內容？CBS主播隔空報川習會遭禁止 圓山飯店回應了

外媒報導，美國CBS新聞網明星主播杜庫皮爾稱被禁止在台北的飯店內播報任何政治內容。圓山大飯店今天澄清，不同意繼續在飯店內...

獨／三班護病比醫學中心先行 台大醫院擬推「一日手術」減輕夜班負擔

賴清德總統昨正式公告立院通過的「醫療法」修正案，三班護病比正式入法，政府規畫明年起醫學中心先行，衛福部分析，醫學中心護病比達標率高，但部分醫院夜班仍有人力缺口。台大醫院院長余忠仁今天首度表態支持護病比入法，為減輕夜班醫護負荷，擬針對心臟科、泌尿科部分住院手術類型，改採「一日手術」，病人當天傍晚出院，有助減少大夜班病房占床率。

夏天悄報到…西半部防午後雷陣雨 下周高溫直衝35度

中央氣象署指出，明天天氣跟今天類似，環境偏東風，東部不定時有雨，午後新竹以南山區容易降雨，高屏嚴防局部短暫大雨。下周起水氣減少，而且天氣偏熱，北台灣高溫有32度，西半部地區溫度則上看35度，接近夏天。

勞資風暴一觸即發！雙軌制不公、福利頻跳票 台鐵工會擬發動罷工投票

台鐵公司化後首場勞資風暴恐一觸即發。台鐵企業工會表示，由於基層主管加給調整、生日假等多項承諾遲未落實，加上雙軌制待遇不公，決議將於6月赴交通部抗議，並正式研議發動罷工投票，不排除走向公司化後的首次罷工。

中油汽柴油價連七凍 美伊開戰以來已吸收148億元

中東停火協議未果，國際油價包括布蘭特及杜拜，均仍在每桶100美元以上的高點，且有向上攀升之勢。不過，中油16日宣布，自下周一（18日）凌晨零時起至5月24日午夜24時止，國內汽柴油價格繼凍漲，國內油價已連7凍。

色彩變主角 北京故宮合作的舞蹈詩劇《只此青綠》創秒殺奇蹟

來自大陸的現象級舞蹈詩劇《只此青綠》日前開賣，6千多張票瞬間售罄，引發話題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。