護師減壓 台大一日手術 各醫院跟進

總統府十五日公告「醫療法」修正案，三班護病比宣告入法，醫學中心先行。為減輕護理人力壓力，國內醫學中心龍頭台大醫院首度規畫，原需住院二點五天微創手術，改為「一日手術」，其他醫學中心也規畫跟進。但新制勢必衝擊現行醫療險多採「住院理賠」的模式，金管會指出，擬推出「在宅醫療險」等產品，以因應三班護病比入法。

台大醫院院長余忠仁表示，目前多數手術已可透過微創方式進行，院方近期參考台中榮總作法，規畫將過去需住院至少二點五天的手術，逐步改為「一日手術」。院方將原本需住院完成的術前評估改至門診執行，初步鎖定心臟內科、泌尿科等科別，包括心導管、膀胱鏡等手術。病患在完成當天術前評估後，即可接受手術，並於晚間九時前出院，助降低大夜班護理人力的壓力。

余忠仁表示，在「一日手術」的模式下，護理照護時間僅需涵蓋白班至小夜班，相較現行平均住院二點五天的模式，可大幅降低人力需求，也能減少大夜班的占床率，不僅有助三班護病比達標，也能提升新進護理師的留任意願。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，三班護病比入法後，醫院營運成本增加，住院床位將成為「稀缺資源」，一日手術可預期於未來遍及所有醫療院所，新光醫院也擬定「精實住院計畫」，降低患者住院天數。

台北榮總院長陳威明也說，無論是「一日手術」還是「一日住院」，都已是全球醫療趨勢，北榮也早推行相關模式，部分手術改為門診手術、化療門診化等，能達到降低病患負擔，與同時節省健保與住院資源的效果。

不過，洪子仁表示，隨醫療科技進步，許多手術早已可做到當天手術、當天出院，但實務上有部分病人因商業醫療保險「需住院才能理賠」的限制，傾向要求住院。他認為，金管會與衛福部應協調鬆綁實支實付醫療保險相關條款，避免民眾為申請理賠而「假性住院」，否則將加劇住院資源吃緊。

金管會表示，已與衛福部與壽險業研議推出「一年期在宅醫療照護險」，涵蓋特定在宅醫療處置，降低假性住院與醫療資源浪費。國泰人壽、富邦人壽等六大壽險公司均有望參與，但給付範圍、定價及適用對象仍待討論。