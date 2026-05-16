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地牛翻身！花蓮秀林鄉規模3.5地震 最大震度2級有感搖晃

聯合新聞網／ 台北訊
21:40花蓮縣秀林鄉發生規模3.5有感地震。圖／取自氣象署官網
21:40花蓮縣秀林鄉發生規模3.5有感地震。圖／取自氣象署官網

2026年5月16日晚間21時40分25秒，花蓮縣秀林鄉發生一場規模3.5的有感地震，震央位於花蓮縣政府北方約34公里處，震源深度約22公里，屬於極淺層地震。本次地震最大震度為花蓮縣太魯閣及宜蘭縣南澳2級，附近區域如臺中市、南投縣則觀測到1級震度搖晃。

最大震度2級地區:花蓮縣、宜蘭縣

本次地震造成花蓮縣及宜蘭縣部分區域出現輕度搖晃，震度2級代表大多數民眾能感受到搖晃，室內懸掛物、電燈會輕微擺動，靜止車輛也會有輕微搖晃。由於震度低於3級，並未對建築物造成損害，亦無需特別疏散或緊急應變。

最大震度1級地區:臺中市、南投縣

在較遠的臺中市及南投縣測得1級輕微震感，僅在靜止狀態下能感受到微弱搖晃，對生活與建築無明顯影響。

由於此次地震規模與震度均屬輕微範圍，民眾無需過度驚慌。但地震安全防護仍不可疏忽。室內應保持鎮定，採取「趴下、掩護、穩住」原則避難，避免靠近窗戶或大面鏡子，並確保居家環境安全，如固定重物及家具，減少地震傷害風險。車輛駕駛時宜減速停靠路邊，注意可能的餘震。地震後應檢視居家水電瓦斯管線是否異常，確保安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

太魯閣 南投縣 地震

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