三班護病比入法一日手術將成趨勢 病團：商業保險應與時俱進

三班護病比明年上路，台大醫院擬針對部分住院手術類型，改採「一日手術」，盼降低大夜班占床與護理人力壓力，卻也衝擊現行以「住院理賠」為主的商業醫療險。病團認為，只要不影響病人安全與治療效果，相關改革值得支持，但如何兼顧醫療轉型與既有保戶權益，仍需更完整討論。

癌症希望基金會董事長王正旭表示，任何有利於整體醫療工作流程、讓護理人員更能專注於必要臨床服務的改革，都值得支持。只要是在不影響病人安全與治療效果的前提下，透過醫療技術進步減少不必要住院，「是一個好的方向」，病人只要仍在住院，醫護端就需進行例行照護與相關處置，若能讓適合的病人提早離開病房，確實有助於舒緩醫護工作負擔。

醫療趨勢卻與民眾既有的商業保險理賠條款產生衝突，許多民眾過去購買的實支實付或醫療險，皆限制必須有「住院事實」才予以給付，現在最大的問題就卡在台灣現行的商業保險制度，他呼籲，必須要與時俱進，才不會影響醫療改革。

北榮院長陳威明說，現代醫療科技與藥物發展日新月異，許多化療與手術，如今在門診就能安全且高效地完成，根本不需要住院，但病人為了能拿到保險給付，往往會面臨「不出院就得自費、想理賠就必須在醫院」的兩難。