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從抗拒到接受⋯CT「轉檢」患者滿意度高 台大醫院擬與第3家院所合作

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院院長余忠仁日前與北市聯醫體系溝通並建立「轉檢」機制，先鎖定聯醫陽明院區，目前每天可轉院10位病人。聯合報系資料照
台大醫院院長余忠仁日前與北市聯醫體系溝通並建立「轉檢」機制，先鎖定聯醫陽明院區，目前每天可轉院10位病人。聯合報系資料照

今年初有民眾反映，台大醫院電腦斷層（CT）排程塞車，需等待半年至一年時間，院方甚至建議可至金山、新竹等分院檢查。台大醫院院長余忠仁與台北市立聯合醫院體系溝通並建立「轉檢」機制，先鎖定聯醫陽明院區，目前每天可轉院10位病人。他今天透露，下一步將擴大至聯醫和平院區，未來可能再新增第三處院區，持續提升電腦斷層轉檢量能。

台大醫院電腦斷層塞車原因之一為衛福部推動肺癌低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，許多民眾揪出肺部結節，大小雖不致需要手術切除，但必須每半年至一年不等，回醫院接受檢查，不少民眾選擇在台大醫院醫師門診追蹤。衛福部國健署統計，自111年7月實施篩檢政策起，截至去年12月31日止，全台累計逾27.7萬名民眾受檢，揪出逾3千名肺癌確診者，但更多為肺結節未達肺癌標準的族群。

余忠仁為國內肺癌治療權威，收治許多公費篩檢發現肺部結節的患者。他透露，不少病人最初確實抗拒轉院，但在得知執行細節後，多放下心防，實際觀察患者滿意度高，上周四他建議一位患者轉至聯醫陽明分院受檢，對方因不曾在陽明分院就醫，一度抗拒不想轉檢，另一位曾在陽明分院檢查的患者，說明就醫路線有接駁車、專人帶路，才答應轉檢，結果在隔天就快速完成檢查。

余忠仁指出，篩檢後需追蹤的病人數量極高，台大醫院與市聯醫體系建立「綠色通道」，由台大轉至市聯醫接受電腦斷層檢查的病人，有專人帶路，且檢查報告及影像原檔直接與台大醫院資訊系統對接，多數患者隔周就能回台大醫院看報告，目前轉檢條件為不打顯影劑的胸部CT，每天約10人、每周50人，占全院CT檢查量約1%，後續將增加合作院所數量，盼進一步提升轉檢量能。

台大醫院 衛福部 患者

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