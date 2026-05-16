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護病比入法住院資源稀缺…專家：一日手術將成趨勢 籲檢討商保理賠條款

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，三班護病比入法，勢必讓住院資源更稀缺，呼籲各醫院全面啟動節制住院資源作法，包括擴大門診手術範疇、全面推動住院精實，並跨部會改革商業醫療保險給付制度。聯合報系資料照
台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，三班護病比入法，勢必讓住院資源更稀缺，呼籲各醫院全面啟動節制住院資源作法，包括擴大門診手術範疇、全面推動住院精實，並跨部會改革商業醫療保險給付制度。聯合報系資料照

三班護病比入法，採醫學中心先行，為減輕大夜班人力壓力，台大醫院擬針對泌尿科、心臟內科等科別部分術式優化流程，原需住院2.5日，改採「一日手術」。台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，三班護病比入法，勢必讓住院資源更稀缺，呼籲各醫院全面啟動節制住院資源作法，包括擴大門診手術範疇、全面推動住院精實，並跨部會改革商業醫療保險給付制度。

洪子仁指出，隨三班護病比入法實施，住院資源將愈來愈稀缺，且成本逐漸墊高，在醫療科技成熟前提下，一日手術作法將更為普遍，他任職的新光醫院也有「精實住院計畫」，調整流程經僅患者住院天數，例如椎間盤突出患者住院後，在最短時間內先照核磁共振（MRI），節省後續診斷時間，若住院後只是在病房等待檢查，形同浪費住院天數。

不過，實務上病人常因商業醫療保險理賠資格限制而要求住院。洪子仁說，金管會與衛福部應鐵腕協調，鬆綁實支實付醫療保險「非得住院才能理賠條款」，終結部分患者為申請理賠而「假性住院」情況，否則住院資源只會雪上加霜，隨手術方法不斷進步，呼籲各醫院擴大門診手術範疇，針對住院病人及早啟動出院準備，把急性病床留給真正需要的重症患者。

洪子仁建議，為因應三班護病比入法，應擴大門診手術範疇，相對簡單的心導管等微創處置或手術，隨著醫療技術成熟，可在門診手術室處置結束後、留置醫院觀察幾小時就出院回家；另建議推動住院精實方案，減少住院過程中不必要的無效等待，於門診執行術前檢查，力求「當日住院、當日手術」，及早啟動出院準備，縮短平均住院天數，「把急性病床，留給真正需要的重症患者。」

除住院資源應配置在最合理地方，健保給付上也須配套。洪子仁指出，現行健保住院給付規則，依臨床路徑不同，設有「最少住院日數」限制，隨醫療進步及住院資源稀缺，建議未來健保給付也應配合調整，「有許多配套要做」，減少不必要住院資源消耗，為健保永續關鍵，也是落實醫療永續（ESG）作法之一。

台大醫院 洪子仁 手術

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