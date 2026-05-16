獨／三班護病比醫學中心先行 台大醫院擬推「一日手術」減輕夜班負擔

賴清德總統昨正式公告立院通過的「醫療法」修正案，三班護病比正式入法，政府規畫明年起醫學中心先行，衛福部分析，醫學中心護病比達標率高，但部分醫院夜班仍有人力缺口。台大醫院院長余忠仁今天首度表態支持護病比入法，為減輕夜班醫護負荷，擬針對心臟科、泌尿科部分住院手術類型，改採「一日手術」，病人當天傍晚出院，有助減少大夜班病房占床率。

余忠仁指出，護理新人因自身生涯考量，通常畢業後會先選擇進入大醫院歷練，加上健保實施30年來，病人多集中於大型醫院就醫，醫學中心資源相對充足，有能力調整護理人員薪資福利，並導入智慧化設備減輕護理負荷，因此從醫學中心開始要求護病比「可以期待」，而為優化職場環境，台大醫院除以設有安心班及幼兒園，近期也將開辦托嬰中心，讓員工無後顧之憂。

即使在護理高薪的美國，每年仍有近萬名護理師缺口，余忠仁指出，此為社會發展、世代演變導致的現象，護理師工作性質為照顧他人，若同齡者不用照顧別人，可獨立建立事業，年輕世代自然會做出不同選擇，這是社會發展至一定程度時的必然成果，填補空缺沒有最佳解方，醫學中心雖較有優勢，但病房輪班工作辛苦，夜班護理師人力整體而言仍相對較少。

余忠仁說，隨醫療技術演進，過去大型手術如開胸、開腹手術等，均改為微創、內視鏡手術形式，台大醫院近期參考台中榮總作法啟動規畫，要將部分過去需住院至少2.5日的住院手術，改為「一日手術」，將術前評估改至門診執行，病人到院當天接受手術後在院內觀察，傍晚便可出院，初步鎖定心臟內科、外科系泌尿科等部分術式，預期可減輕護理負擔，讓病人提早出院，醫院運作上也較為輕鬆。

以心導管檢查為例，現行做法為病人第一天住院評估，第二天接受檢查，第三天術後觀察並出院。余忠仁說，一日手術作法為，病人手術當天上午至醫院接受評估，後續接受檢查並觀察至晚間七、八時出院，若接受心導管介入手術，則在術後轉至專科病房住院，進入現行的流程。其餘科別如泌尿道結石的微創手術、膀胱鏡及眼科部分術式，也可在術後同日晚間讓病人回家。

余忠仁說，接受一日手術的病人，護理師照顧時間只需從白班至小夜，比起原先需照顧至少2.5日，大幅減少人力需求，且若採行此模式的病人增加，大夜班病床需求下降，護病比容易達標，也比較容易吸引新進護理師留任醫院，不過，一日手術並非單純門診手術，但目前健保給付上仍採門診手術給付，待台大醫院落地實施後，必要時會再向健保署提案新增給付模式。