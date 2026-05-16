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夏天悄報到…西半部防午後雷陣雨 下周高溫直衝35度

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夏天悄報到…西半部防午後雷陣雨 下周高溫直衝35度

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
氣象署表示，下周起水氣減少，而且天氣偏熱，北台灣高溫有32度，西半部地區溫度則上看35度，接近夏天。聯合報系資料照
氣象署表示，下周起水氣減少，而且天氣偏熱，北台灣高溫有32度，西半部地區溫度則上看35度，接近夏天。聯合報系資料照

中央氣象署指出，明天天氣跟今天類似，環境偏東風，東部不定時有雨，午後新竹以南山區容易降雨，高屏嚴防局部短暫大雨。下周起水氣減少，而且天氣偏熱，北台灣高溫有32度，西半部地區溫度則上看35度，接近夏天

中央氣象署預報員劉沛滕說，明天天氣與今天類似，環境偏東風，還是些水氣，東半部有不定時局部降雨，西半部多雲到晴，中午過後，新竹以南山區有短暫雷陣雨，中南部山區及高屏有局部大雨，高屏地區有短延時強降雨。

劉沛滕說，下周一環境仍偏東風影響，但東風強度減弱，水氣也將減少，整體降雨不像今天、明天一樣多，東半部雖有局部短暫降雨，但降雨範圍縮小；西半部則有午後雷陣雨，整體雨勢不至於達到局部大雨等級。

劉沛滕指出，下周二環境轉為偏南風到西南風，周二至周五迎風面的恆春半島、台東有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，水氣更少，午後各地山區、部分大台北及宜蘭地區有少部分局部短暫雷陣雨，大致上，下周水氣不多，氣溫比較高，周六午後雷陣雨範圍也會變小。

溫度部分，劉沛滕說，北台灣明天高溫約29到30度，下周一、周二後溫度更高，北台灣高溫來到32度以上，西半部則是32到35度，中部近山區、北部地區都有高溫機會。未來一周很接近夏天，天氣偏熱。

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