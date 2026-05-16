快訊

國民黨北市中正萬華議員初選搶應曉薇缺額 3人激鬥「將軍」勝出

唱到第二首歌突唱不下去 中島美嘉鞠躬道歉「緊急中斷演出」

聽新聞
0:00 / 0:00

台大醫院130周年院慶辦大型義診 院長余忠仁曝簽署器捐同意書往事

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
為慶祝台大醫院成立131周年，台大醫療體系今天舉辦「社區健康促進列車」大型義診活動，提供、眼壓檢測、大腦認知活動、幽門桿菌篩檢等服務，並在現場設立器官捐贈及病人自主權利法諮詢攤位。記者林琮恩／攝影
為慶祝台大醫院成立131周年，台大醫療體系今天舉辦「社區健康促進列車」大型義診活動，提供、眼壓檢測、大腦認知活動、幽門桿菌篩檢等服務，並在現場設立器官捐贈及病人自主權利法諮詢攤位。記者林琮恩／攝影

為慶祝台大醫院成立131周年，台大醫療體系今天舉辦「社區健康促進列車」大型義診活動，提供、眼壓檢測、大腦認知活動、幽門桿菌篩檢等服務，並在現場設立器官捐贈及病人自主權利法諮詢攤位。台大醫院器捐風氣盛行，院長余忠仁透露，台大醫院前院長陳明豐任內，某次主管會議時桌上已放好一張器官捐贈同意書，他當時擔任病歷室主管，也於當天完成器捐簽署及健保卡註記。

台大醫院指出，義診活動規畫19個健康服務主題攤位，涵蓋不同年齡層醫療照護需求，專業篩檢項目包括眼壓及電腦驗光、骨質疏鬆檢測、兒童健康篩檢、以及POCT指尖血行動檢驗等服務；疾病預防宣導涵蓋三高防治、減糖飲食、腎臟保健及菸害防治提供專業衛教，現場也將進行大腸癌篩檢諮詢與幽門桿菌篩檢。

衛教互動體驗包含大腦健身房認知遊戲、防跌不倒翁運動指導、以及正確使用抗生素與愛滋知識宣導，另設立「器官捐贈」與「病人自主權利法」諮詢攤位，強化民眾對生命自主與預立醫療決定的認識，進行生命教育推廣。

余忠仁指出，台大醫院院內固定在院內、院外辦理活動，鼓勵民眾簽署器官捐贈同意書，而器官捐贈與社會風氣文化相關，不過，即使社會上捐贈風氣良好，也並非人人都願意簽署器捐同意書，台灣器官短缺問題嚴重，需持續推廣。

台大醫院指出，為鼓勵民眾積極參與，義診活動現場安排互動闖關流程，統計今天共服務800位民眾，盼藉此活動深入社區交流，將專業衛教、疾病預防及健康保護觀念傳遞給民眾，提升大眾自我健康管理意識。

台大醫院院長余忠仁（右三）透露，台大醫院前院長陳明豐任內，某次主管會議時桌上已放好一張器官捐贈同意書，他當時擔任病歷室主管，也於當天完成器捐簽署及健保卡註記。記者林琮恩／攝影
台大醫院院長余忠仁（右三）透露，台大醫院前院長陳明豐任內，某次主管會議時桌上已放好一張器官捐贈同意書，他當時擔任病歷室主管，也於當天完成器捐簽署及健保卡註記。記者林琮恩／攝影

器官捐贈 台大醫院

延伸閱讀

醫師加班費免稅擬明年5月上路 台大院長余忠仁：有助醫院留人

療癒力量大！桃療快閃慶心理師節 院長驚喜現身送「心能量」

健檢項目該如何選？ 醫提醒：每年檢查項目一樣 恐失去找出問題初衷

竹北30日辦寵物友善市集 邀民眾攜毛孩共享午後時光

相關新聞

不滿報導內容？CBS主播隔空報川習會遭禁止 圓山飯店回應了

外媒報導，美國CBS新聞網明星主播杜庫皮爾稱被禁止在台北的飯店內播報任何政治內容。圓山大飯店今天澄清，不同意繼續在飯店內...

夏天來了！明西半部防午後雷陣雨 這日起高溫恐飆36度

氣象署表示，明天西半部多雲到晴，但午後雷陣雨明顯，其中高屏及中南部山區易有局部大雨；北部高溫約29、30度，19日起可達...

勞資風暴一觸即發！雙軌制不公、福利頻跳票 台鐵工會擬發動罷工投票

台鐵公司化後首場勞資風暴恐一觸即發。台鐵企業工會表示，由於基層主管加給調整、生日假等多項承諾遲未落實，加上雙軌制待遇不公，決議將於6月赴交通部抗議，並正式研議發動罷工投票，不排除走向公司化後的首次罷工。

北車招商提前曝光查無洩密管道 台鐵報廉政署釐清

台北車站高達「15＋8年」的商場經營權招商案爭議持續延燒。由於投標名單事先外流，在台鐵公司正式公告前一天就傳出由新光三越勝出的消息，台鐵日前表示將查洩密，不過在進行初步行政調查後，因「無法鎖定外流管道」，目前已正式將全案依政風體系報請法務部廉政署介入釐清。

中油汽柴油價連七凍 美伊開戰以來已吸收148億元

中東停火協議未果，國際油價包括布蘭特及杜拜，均仍在每桶100美元以上的高點，且有向上攀升之勢。不過，中油16日宣布，自下周一（18日）凌晨零時起至5月24日午夜24時止，國內汽柴油價格繼凍漲，國內油價已連7凍。

曾入選2025「500碗」、台南國華街60年老店「員林肉圓」5月底熄燈

又一家台南老店將消逝！曾入選2025「500碗」、位於台南國華街的60年老店「員林肉圓」，傳出將經營至5月底，店家透過社群媒體表示，「本店將經營至5月底（預計5月31日），如庫存原料售完，將提前結束營業。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。