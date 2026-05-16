台大醫院130周年院慶辦大型義診 院長余忠仁曝簽署器捐同意書往事

為慶祝台大醫院成立131周年，台大醫療體系今天舉辦「社區健康促進列車」大型義診活動，提供、眼壓檢測、大腦認知活動、幽門桿菌篩檢等服務，並在現場設立器官捐贈及病人自主權利法諮詢攤位。台大醫院器捐風氣盛行，院長余忠仁透露，台大醫院前院長陳明豐任內，某次主管會議時桌上已放好一張器官捐贈同意書，他當時擔任病歷室主管，也於當天完成器捐簽署及健保卡註記。

台大醫院指出，義診活動規畫19個健康服務主題攤位，涵蓋不同年齡層醫療照護需求，專業篩檢項目包括眼壓及電腦驗光、骨質疏鬆檢測、兒童健康篩檢、以及POCT指尖血行動檢驗等服務；疾病預防宣導涵蓋三高防治、減糖飲食、腎臟保健及菸害防治提供專業衛教，現場也將進行大腸癌篩檢諮詢與幽門桿菌篩檢。

衛教互動體驗包含大腦健身房認知遊戲、防跌不倒翁運動指導、以及正確使用抗生素與愛滋知識宣導，另設立「器官捐贈」與「病人自主權利法」諮詢攤位，強化民眾對生命自主與預立醫療決定的認識，進行生命教育推廣。

余忠仁指出，台大醫院院內固定在院內、院外辦理活動，鼓勵民眾簽署器官捐贈同意書，而器官捐贈與社會風氣文化相關，不過，即使社會上捐贈風氣良好，也並非人人都願意簽署器捐同意書，台灣器官短缺問題嚴重，需持續推廣。

台大醫院指出，為鼓勵民眾積極參與，義診活動現場安排互動闖關流程，統計今天共服務800位民眾，盼藉此活動深入社區交流，將專業衛教、疾病預防及健康保護觀念傳遞給民眾，提升大眾自我健康管理意識。