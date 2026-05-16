全台僅86人！遺傳諮詢師盼身分制度化 衛福部不挺：恐害民眾排不到

健檢、產前篩檢、癌症風險評估、罕見疾病診斷等，民眾接受基因檢測場景增加，基因檢測報告具高度專業性，若沒有專業人士分析報告內容，恐導致民眾陷入焦慮恐慌。我國遺傳諮詢師僅86人，對比每年約10萬新生兒量能有限，民間團體長期訴求立法將遺傳諮詢師列為正式醫事人員。不過，衛福部次長林靜儀指出，若立法恐導致職種互斥、資源獨斷等疑慮，甚至讓民眾排不到諮詢師。

台灣遺傳諮詢學會理事長簡純青指出，民眾一生中許多時刻都會遇到遺傳諮詢，不論是生小孩的產檢，或不幸遇到不明疾病，都需要經由基因檢測等特殊檢驗後，接受遺傳諮詢，而這類諮詢是由醫師、檢驗人員、心理師、社工師及遺傳諮詢師組成，民眾常誤認諮詢師為醫師助理，或直接將其當成醫師，目前，諮詢師已從師徒制，走向學會認證制度，盼外界對遺傳諮詢師有更多認識。

罕見疾病基金會創辦人陳莉茵表示，96%罕病都是遺傳疾病，早年全台只有4位諮詢師、12位遺傳諮詢醫師，而截至目前，全台已有70位遺傳醫師、86位遺傳諮詢師，但換算每年10萬名新生兒，比率僅0.86%，「不僅人數少，身分也不是很確定」，建議政府推動國家級認證制度，並確立遺傳諮詢師法律地位與執業範疇，如立法曠日廢時，也可在「優生保健法」架構下，以行政命令先行。

林靜儀為婦產科醫師出身，也曾接受遺傳諮詢訓練。不過，她表示，過去學會曾提出訂定「遺傳諮詢師法」建議，但事涉業務互斥、排他性及獨斷性問題，例如國外學歷是否應納入？要視為醫事人員以國考作為門檻，還是核發臨床執照？且若遺傳諮詢師必須經過認證，「那婦產科醫師是否還能執行遺傳諮詢檢驗或報告判讀？」

除民間團體外，立法委員王正旭也指出，遺傳諮詢應朝制度化研擬。不過，林靜儀指出，她長期與學會討論推動遺傳諮詢師相關業務，但如果立法，恐有排他性及獨斷性等問題，現行每年10萬新生兒，理論上需要進行遺傳諮詢，若服務限定須由遺傳諮詢師執行，我國現行只有86位遺傳諮詢師，要怎麼做？會不會導致孕婦排不到遺傳諮詢師？恐有服務輸出疑慮。

罕見疾病基金會創辦人陳莉茵表示，96%罕病都是遺傳疾病，早年全台只有4位諮詢師、12位遺傳諮詢醫師，而截至目前，全台已有70位遺傳醫師、86位遺傳諮詢師，但換算每年10萬名新生兒，比率僅0.86%。記者林琮恩／攝影