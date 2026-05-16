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華航南北接力淨灘 動員近400人守護海岸環境
中華航空5月串聯南北兩地舉辦淨灘活動，動員近400名員工與眷屬投入海岸清潔，以實際行動推廣環境教育與永續理念。首場活動今天在桃園竹圍漁港沙灘登場，共清理超過170公斤海洋廢棄物，其中包括約1500根菸蒂。
華航今天由資深副總經理羅雅美及永續長鄭智仁率隊，帶領志工沿岸撿拾瓶罐、塑膠製品、廢棄漁網等垃圾，不少親子一同參與，希望透過實際行動了解海洋污染問題。華航表示，活動也藉此呼籲民眾減少使用一次性產品，將環保觀念融入日常生活。
南部場次預計23日在高雄林園海洋濕地公園舉行，由高雄分公司總經理陳鵬宇帶領員工及親友接力參與。林園濕地為高雄重要天然海岸濕地保育區，擁有河口、潮間帶及紅樹林等多元生態，也是候鳥遷徙的重要棲地。
華航指出，公司長年投入ESG與社會公益，自2011年至今已累計舉辦17場灘岸清掃活動，超過2500人次參與。今年也持續投入長者關懷、藝文贊助及志工教學等公益計畫，強調將持續推動環境永續與在地關懷。
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