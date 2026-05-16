夏天來了！明西半部防午後雷陣雨 這日起高溫恐飆36度

氣象署表示，明天西半部多雲到晴，但午後雷陣雨明顯，其中高屏及中南部山區易有局部大雨；北部高溫約29、30度，19日起可達32、33度，中南部則持續炎熱，局部地區達36度。

交通部中央氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，明天天氣與今天類似，持續受偏東風影響，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，西半部大致多雲到晴，但午後雷陣雨明顯，其中高屏地區、中南部山區易有局部大雨，新竹以南山區及部分平地也有午後短暫陣雨。

不過，劉沛滕表示，18日起偏東風天氣型態減弱、水氣也減少，不只東半部降雨減少，西半部山區午後雷陣雨亦會稍微緩和，局部大雨的可能性也降低。

劉沛滕說，19日起天氣型態從偏東風轉為偏南風型態、沒有明顯水氣，各地多雲到晴，僅有恆春半島、台東有零星降雨；午後降雨則集中在局部山區，宜蘭及大台北近山區平地有午後降雨的可能。

劉沛滕表示，天氣大致以高溫炎熱為主，將持續到23日，整體降雨呈逐漸減少趨勢，台東、恆春半島降雨估將進一步減少，午後降雨主要剩中部以北山區。

在溫度方面，劉沛滕提醒留意高溫，這兩天受偏東風影響，北部高溫約攝氏29至30度，19日起轉偏南風天氣型態，高溫將升至約32度。

劉沛滕表示，中南部地區將持續炎熱，今天台南玉井、南化地區已出現局部高溫，未來1週南部內陸近山區仍有36度以上高溫機率；若持續增溫，甚至北部也可能出現36度高溫。