快訊

演藝圈置產富婆出事了？凍齡女神爆欠稅 名下千萬房產驚傳遭扣押

擎天崗「野戰」被拍！男至今神隱未到案 警方：最嚴重恐被通緝

川習會剛結束…傳美以正密集準備再攻伊朗 最快這時恢復打擊

聽新聞
0:00 / 0:00

夏天來了！明西半部防午後雷陣雨 這日起高溫恐飆36度

中央社／ 台北16日電
氣象署表示，明天西半部多雲到晴，但午後雷陣雨明顯，其中高屏及中南部山區易有局部大雨；北部高溫約29、30度，19日起可達32、33度，中南部則持續炎熱，局部地區達36度。聯合報系資料照
氣象署表示，明天西半部多雲到晴，但午後雷陣雨明顯，其中高屏及中南部山區易有局部大雨；北部高溫約29、30度，19日起可達32、33度，中南部則持續炎熱，局部地區達36度。聯合報系資料照

氣象署表示，明天西半部多雲到晴，但午後雷陣雨明顯，其中高屏及中南部山區易有局部大雨；北部高溫約29、30度，19日起可達32、33度，中南部則持續炎熱，局部地區達36度。

交通部中央氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，明天天氣與今天類似，持續受偏東風影響，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，西半部大致多雲到晴，但午後雷陣雨明顯，其中高屏地區、中南部山區易有局部大雨，新竹以南山區及部分平地也有午後短暫陣雨。

不過，劉沛滕表示，18日起偏東風天氣型態減弱、水氣也減少，不只東半部降雨減少，西半部山區午後雷陣雨亦會稍微緩和，局部大雨的可能性也降低。

劉沛滕說，19日起天氣型態從偏東風轉為偏南風型態、沒有明顯水氣，各地多雲到晴，僅有恆春半島、台東有零星降雨；午後降雨則集中在局部山區，宜蘭及大台北近山區平地有午後降雨的可能。

劉沛滕表示，天氣大致以高溫炎熱為主，將持續到23日，整體降雨呈逐漸減少趨勢，台東、恆春半島降雨估將進一步減少，午後降雨主要剩中部以北山區。

在溫度方面，劉沛滕提醒留意高溫，這兩天受偏東風影響，北部高溫約攝氏29至30度，19日起轉偏南風天氣型態，高溫將升至約32度。

劉沛滕表示，中南部地區將持續炎熱，今天台南玉井、南化地區已出現局部高溫，未來1週南部內陸近山區仍有36度以上高溫機率；若持續增溫，甚至北部也可能出現36度高溫。

氣象署 中央社 高溫

延伸閱讀

會考生看過來！明後天水氣減少「4地區」短暫陣雨 西半部高溫達33度

國中教育會考2天放晴氣溫回升 下周熱如夏 月底前暫無明顯鋒面南下

國中教育會考天氣好轉 吳德榮：今熱飆36度 中南部午後恐雷雨

氣象署最新天氣展望 未來2周氣溫偏高 這時起全台降雨訊號增

相關新聞

夏天來了！明西半部防午後雷陣雨 這日起高溫恐飆36度

氣象署表示，明天西半部多雲到晴，但午後雷陣雨明顯，其中高屏及中南部山區易有局部大雨；北部高溫約29、30度，19日起可達...

勞資風暴一觸即發！雙軌制不公、福利頻跳票 台鐵工會擬發動罷工投票

台鐵公司化後首場勞資風暴恐一觸即發。台鐵企業工會表示，由於基層主管加給調整、生日假等多項承諾遲未落實，加上雙軌制待遇不公，決議將於6月赴交通部抗議，並正式研議發動罷工投票，不排除走向公司化後的首次罷工。

北車招商提前曝光查無洩密管道 台鐵報廉政署釐清

台北車站高達「15＋8年」的商場經營權招商案爭議持續延燒。由於投標名單事先外流，在台鐵公司正式公告前一天就傳出由新光三越勝出的消息，台鐵日前表示將查洩密，不過在進行初步行政調查後，因「無法鎖定外流管道」，目前已正式將全案依政風體系報請法務部廉政署介入釐清。

中油汽柴油價連七凍 美伊開戰以來已吸收148億元

中東停火協議未果，國際油價包括布蘭特及杜拜，均仍在每桶100美元以上的高點，且有向上攀升之勢。不過，中油16日宣布，自下周一（18日）凌晨零時起至5月24日午夜24時止，國內汽柴油價格繼凍漲，國內油價已連7凍。

曾入選2025「500碗」、台南國華街60年老店「員林肉圓」5月底熄燈

又一家台南老店將消逝！曾入選2025「500碗」、位於台南國華街的60年老店「員林肉圓」，傳出將經營至5月底，店家透過社群媒體表示，「本店將經營至5月底（預計5月31日），如庫存原料售完，將提前結束營業。」

疏運C計劃啟動 4架次軍機協助疏運馬祖旅客

今日因空運客滿、海運停航，交通部民用航空局啟動疏運C計畫，請軍方支援軍機，協助疏運馬祖旅客。自中午11：50起，至下午14：58，國防部共出動4架次軍機投入疏運，共搭載280人次軍、民前往台灣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。