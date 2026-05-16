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勞資風暴一觸即發！雙軌制不公、福利頻跳票 台鐵工會擬發動罷工投票

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台鐵今年1月起已爭取夜間津貼翻3倍福利，但調漲基層主管加給仍待行政院審議。示意圖。聯合報系資料照
台鐵今年1月起已爭取夜間津貼翻3倍福利，但調漲基層主管加給仍待行政院審議。示意圖。聯合報系資料照

台鐵公司化後首場勞資風暴恐一觸即發。台鐵企業工會表示，由於基層主管加給調整、生日假等多項承諾遲未落實，加上雙軌制待遇不公，決議將於6月赴交通部抗議，並正式研議發動罷工投票，不排除走向公司化後的首次罷工。

台鐵企業工會秘書長陳世杰指出，台鐵對於工會多項訴求一直「推、拖、拉」，導致基層士氣低落與勞資互信破裂的主因有以下三點，包括基層主管變相減薪、調薪卡關，員工升任基層主管後，因少了輪班夜班津貼與加班費，每月收入反而減少6000多元，造成嚴重的人才斷層。原定今年1月要實施的主管津貼調整，至今仍卡在行政院「沒有下文」。

其次，「生日假」承諾也跳票。陳世杰說，雙方原已在團體協約中對「生日假」達成共識並預計今年上路，卻因程序瑕疵、未提報董事會及交通部而無法落實。工會質疑公司缺乏誠信，中央也因擔心其他國營企業比照辦理而百般阻撓。

另外，公司化後採雙軌制，無公務員資格的「從業人員」考績甲等最高可領4.4個月獎金；但具公務員資格的「轉調人員」最高卻僅能領2.5個月，其餘獎金還需行政院同意。陳說，工會要求提出公平的平衡方案，但台鐵至今拿不出具體辦法。

陳世杰指出，日前召開臨時代表大會，因14項勞資調解宣告不成立，工會已決議動員全台15個分會，預計於6月9日或6月擇日前往交通部前抗議。

此外，工會將成立小組研議罷工投票的時程。依據法規，罷工須經會員投票過半同意才能依法公告。以目前台鐵工會約1萬5000多名會員估算，須取得接近8000張同意票，才可能發動罷工。

針對工會的指控與抗爭動作，台鐵公司表示，對於工會所提出的生日假、基層主管加薪等14項議題，目前皆透過勞資協商機制持續進行實質討論，雙方的溝通管道從未中斷。台鐵強調，未來將繼續秉持誠信協商原則，在兼顧員工權益與公司永續經營的前提下積極尋求共識，並會以維護廣大旅客的乘車權益和大眾運輸服務的穩定為最優先考量。

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