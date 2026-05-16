快訊

預感成真？孫安佐今晨遭上銬帶走 狄鶯前一晚直播痛哭：來搜索啊

5名潛水同伴全沒回來！她穿好裝備最後一刻改變心意 成唯一生還者

115會考國文／文言文有難度 考生哀嚎：看不懂題目在問什麼

聽新聞
0:00 / 0:00

華航竹圍淨灘清出1500根菸蒂 南部場23日接力做環保

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
華航志工們沿線清掃瓶罐、塑膠製品及海洋廢棄物，共清理逾170公斤。圖／華航提供
華航志工們沿線清掃瓶罐、塑膠製品及海洋廢棄物，共清理逾170公斤。圖／華航提供

華航空擴大員工投身環保實務，5月串連南北兩地接力展開淨灘活動，動員近400位同仁與眷屬共襄盛舉，透過實際參與推廣生態教育，履行華航深根在地、維護環境的長遠承諾。

北部桃園場今 (16) 率先於竹圍漁港沙灘啟動，由華航資深副總經理羅雅美偕同永續長鄭智仁帶領志工們，沿線清掃瓶罐、塑膠製品及海洋廢棄物，共清理逾170公斤，其中包含約1500根菸蒂。活動現場許多家長帶著孩子彎腰拾起海浪沖刷上岸的廢棄漁網與塑料殘骸，了解垃圾源頭如何造成海洋原貌沉重負擔；藉此強化大眾聚焦海域健康，並呼籲減少使用一次性產品等，將環保觀念融入日常習慣，為地球共好盡一份心力。

南部高雄場將於本月23日舉行，首度選址林園海洋濕地公園。屆時將由華航高雄分公司總經理陳鵬宇及員工親友攜手響應。林園濕地為高雄面積最廣闊的天然海岸濕地保育區，兼具河口、潮間帶暨紅樹林等多元棲地系統，也是候鳥遷徙重要驛站。華航期盼藉由親身投入，在維護岸際整潔之餘，進而提升自然保育意識，不僅展現企業深察南部生態議題，更落實推動永續發展與守護汪洋等長期使命。

華航長年耕耘ESG領域，積極履行社會責任，自2011年起共累計舉辦17場灘岸清掃行動，累計到場逾2500人次。今年接連挹注多項公益行動，如支持華山基金會「愛老人愛團圓」長者關懷、贊助桃園市八德國中美術班畢業畫冊等，將持續舉辦體育營隊及志工教學計畫等活動，展現企業在永續責任與在地關懷上的重視。

藉由實際參與，華航志工們了解生態教育、聚焦海域健康。圖／華航提供
藉由實際參與，華航志工們了解生態教育、聚焦海域健康。圖／華航提供

華航同仁與眷屬共襄盛舉淨灘活動，為地球共好盡一份心力。圖／華航提供
華航同仁與眷屬共襄盛舉淨灘活動，為地球共好盡一份心力。圖／華航提供

華航 淨灘

延伸閱讀

響應國際生物多樣性日 統一超商「三大友善生態作法」實踐綠色行動力

暖心直達家門！酷澎物流中心發起母親節傳愛，優質酷澎工作環境落實全方位家庭關懷

「翻開鱟繪本 看見金門海洋危機」 金門水試所12場巡迴進校園

產官學攜手推動新農業轉型 僑光科大舉辦高中職新農業行銷競賽

相關新聞

勞資風暴一觸即發！雙軌制不公、福利頻跳票 台鐵工會擬發動罷工投票

台鐵公司化後首場勞資風暴恐一觸即發。台鐵企業工會表示，由於基層主管加給調整、生日假等多項承諾遲未落實，加上雙軌制待遇不公，決議將於6月赴交通部抗議，並正式研議發動罷工投票，不排除走向公司化後的首次罷工。

北車招商提前曝光查無洩密管道 台鐵報廉政署釐清

台北車站高達「15＋8年」的商場經營權招商案爭議持續延燒。由於投標名單事先外流，在台鐵公司正式公告前一天就傳出由新光三越勝出的消息，台鐵日前表示將查洩密，不過在進行初步行政調查後，因「無法鎖定外流管道」，目前已正式將全案依政風體系報請法務部廉政署介入釐清。

中油汽柴油價連七凍 美伊開戰以來已吸收148億元

中東停火協議未果，國際油價包括布蘭特及杜拜，均仍在每桶100美元以上的高點，且有向上攀升之勢。不過，中油16日宣布，自下周一（18日）凌晨零時起至5月24日午夜24時止，國內汽柴油價格繼凍漲，國內油價已連7凍。

曾入選2025「500碗」、台南國華街60年老店「員林肉圓」5月底熄燈

又一家台南老店將消逝！曾入選2025「500碗」、位於台南國華街的60年老店「員林肉圓」，傳出將經營至5月底，店家透過社群媒體表示，「本店將經營至5月底（預計5月31日），如庫存原料售完，將提前結束營業。」

疏運C計劃啟動 4架次軍機協助疏運馬祖旅客

今日因空運客滿、海運停航，交通部民用航空局啟動疏運C計畫，請軍方支援軍機，協助疏運馬祖旅客。自中午11：50起，至下午14：58，國防部共出動4架次軍機投入疏運，共搭載280人次軍、民前往台灣。

對流雲系旺盛雨神下凡 氣象署示警2縣市防豪雨

因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，交通部中央氣象署今天下午表示，高雄市、屏東縣地區有局部大雨或豪雨，苗栗以南山區有局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。