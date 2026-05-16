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國樂先鋒彭修文逝世30周年 紀念音樂會衛武營登場

中央社／ 台北16日電

已故指揮彭修文一生致力現代國樂團的發展，被譽為「當代國樂之父」，今年是逝世30週年，台灣國樂團攜手高雄市國樂團舉行紀念音樂會，邀請香港中樂團藝術總監閻惠昌來台指揮。

根據衛武營發布的新聞資料，彭修文於1950年代建立國樂交響化的編制，奠定現代大型國樂團的基礎；並在樂器改良上傾注心力，留下上千首改編與原創作品，將國樂從民間音樂提升至具備交響性的藝術殿堂。

彭修文的作品不僅具有深厚的東方底蘊，敘事格局宏大，至今仍影響後世許多國樂指揮與音樂家。彭修文生前也曾多次走訪台灣，演出自己編創作品，帶給樂迷無限迴響。

「一代宗師—彭修文紀念音樂會」由現任香港中樂團藝術總監閻惠昌擔綱指揮，他多次提到，彭修文對音色的極致追求與對樂譜的嚴謹度，至今仍是他指揮時的圭臬。這次他將帶領台灣國樂團與高雄市國樂團等優秀國樂演奏家，詮釋道地「彭氏風格」。

音樂會將於29日在衛武營音樂廳演出，曲目都是彭修文創作或改編成國樂團編制之作，包括古曲「將軍令」、誼之風第二號「寶島」、「喜豐收」、交響詩「流水操」、華彥鈞「二泉映月」、「豐收鑼鼓」，以及彭修文「秦．兵馬俑」幻想曲；獨奏家包括劉江濱、高孟嵐及彭苙榳等。

國樂 音樂會 衛武營

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