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毛孩舔毛竟是過敏隱形殺手？醫師提醒氣喘族注意這些事

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
隨著飼養「毛小孩」風氣盛行，但對氣喘患者而言，如何兼顧呼吸健康與寵物陪伴，已成為日常課題。記者劉明岩／攝影
隨著飼養「毛小孩」風氣盛行，但對氣喘患者而言，如何兼顧呼吸健康與寵物陪伴，已成為日常課題。記者劉明岩／攝影

隨著飼養「毛小孩」風氣盛行，但對氣喘患者而言，如何兼顧呼吸健康與寵物陪伴，已成為日常課題。彰化基督教醫院近日舉辦「免擱喘」氣喘病友會，提供科學化的環境管理與規律用藥建議，讓病友與寵物安心共處。

彰基舉辦這場「免擱喘」氣喘病友會，是針對寵物過敏議題提供專業衛教，分享氣喘病友與毛孩安心共處的方法。彰基副院長林慶雄表示，許多人將寵物視為心靈依靠，因此不應因疾病被迫放棄陪伴，只要透過專業醫療指導與科學化管理，就能在健康與飼養寵物之間取得平衡。

胸腔內科醫師呂俊佑指出，氣喘患者本身呼吸道較敏感，而台灣常見過敏原其實以粉塵蟎與屋塵蟎為主。不過，寵物數量增加確實會提高環境中的過敏原濃度，尤其當飼主抵抗力下降或合併呼吸道感染時，就可能誘發氣喘症狀。

呂俊佑進一步說明，許多飼主以為只要勤掃毛髮即可，卻忽略了除了皮屑與毛髮外，真正的隱形殺手其實是「唾液蛋白質」。當寵物舔拭毛髮後，唾液乾涸便會與環境中灰塵與塵蟎隨空氣飄散，加上排泄物清理不當，極易成為強烈的過敏原。

為降低氣喘發作風險，呂俊佑提出四大建議，包括加強居家清潔、定期更換防蟎寢具、使用具HEPA高效過濾功能的空氣清淨設備，以及依照醫囑規律使用吸入藥物。他並提醒，若出現慢性咳嗽或反覆呼吸不適，應盡早就醫檢查，只要妥善控制症狀，多數患者仍能長久陪伴毛小孩。

彰基副院長林慶雄副院長（中），強調透過專業衛教與科學管理，氣喘病友不需放棄對寵物的愛。圖／彰基提供
彰基副院長林慶雄副院長（中），強調透過專業衛教與科學管理，氣喘病友不需放棄對寵物的愛。圖／彰基提供

彰基醫學中心舉辦「免擱喘」氣喘病友團體活動，宣導「毛孩不掉隊、氣喘不作對」，提供科學化的環境管理與規律用藥建議，讓病友與寵物安心共處。圖／彰基提供
彰基醫學中心舉辦「免擱喘」氣喘病友團體活動，宣導「毛孩不掉隊、氣喘不作對」，提供科學化的環境管理與規律用藥建議，讓病友與寵物安心共處。圖／彰基提供

過敏原 氣喘

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