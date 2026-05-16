中油汽柴油價連七凍 美伊開戰以來已吸收148億元

中東停火協議未果，國際油價包括布蘭特及杜拜，均仍在每桶100美元以上的高點，且有向上攀升之勢。不過，中油16日宣布，自下周一（18日）凌晨零時起至5月24日午夜24時止，國內汽柴油價格繼凍漲，國內油價已連7凍。

中油國內汽、柴油價格維持不變，分別為92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元、超級柴油每公升31元。

中油表示，中東情勢膠著，國際油價上漲。考量亞鄰國家補貼仍高，為照顧國內民生與平穩物價，5月18日至5月24日中油持續吸收以維持亞鄰最低價銷，汽、柴油合計各吸收3.3元及5.0元，吸收幅度較上周增加。

中油統計，自2月28日美伊戰爭爆發起，迄5月17日止，依據浮動油價機制（亞鄰最低價）與配合政策啟動美伊戰爭專案平穩機制，台灣中油預估汽、柴油合計吸收金額約148.2億元。