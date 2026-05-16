陸鰻低價搶市、日本訂單不增 漁業署推「鰻魚粽」救市

雲林縣是國內主要鰻魚產地，近年遭大陸鰻魚低價競爭衝擊，外銷日本市場受阻，尤其去年鰻苗捕撈量大增，養殖量攀升，讓今年銷售壓力雪上加霜。眼見日本訂單遲未回溫，鰻農直言「真的很慘」。為協助國產鰻魚拓展內需市場，農業部漁業署串聯在地業者推出「鰻魚粽」，舉辦記者會，宣布產品將進駐國道、省道據點及電商平台，盼帶動國人消費力挺鰻農。

漁業署今天攜手台灣養殖漁業發展基金會、新東陽、農聯福利中心及交通部高速公路局等單位，在國道西螺服務區舉辦「鰻魚粽‧美味鰻分」記者會，由漁業署副署長繆自昌、立委劉建國、中華民國全國漁會總幹事林啓滄等人現場包粽，替國產鰻魚行銷暖身。

繆自昌表示，日本民眾每逢夏季習慣食用鰻魚補充體力、消除疲勞，台灣鰻魚年產約3千噸，95％外銷日本。為讓國人也能品嘗優質國產鰻魚，漁業署串聯地方水產團體，將鰻魚粽與蒲燒鰻魚上架至新東陽經營的國道服務區、農聯福利中心經營的省道休息站及電商平台，除鰻魚產品外，也同步販售國產水產品與加工食品。

近年台灣鰻魚受大陸低價鰻魚搶市影響，日本訂單明顯萎縮。漁業署自4月底起到5月初，已連續舉辦三場記者會推廣國產鰻魚。根據農業部水產試驗所統計，台灣鰻魚在日本市場占有率，已從早年超過5成，大幅滑落至目前僅剩2％至3％。

「真的很慘。」雲林縣鰻魚生產合作社理事主席吳明憲坦言，往年5月起外銷訂單就會逐步增加，但今年完全沒有起色，且日本不採購台灣成鰻，反倒想要採購台灣鰻苗，他表示，鰻農反對開放鰻苗出口，「一旦開放，等於把身家都送出去」。先前已拜託農業部協助與日本方面溝通，希望能將部分大陸訂單轉給台灣，「只要1成，就足以紓解鰻農困境」，

雲林縣第二鰻蝦生產合作社理事主席林裕達表示，近年外銷日本訂單快速降低，至少減少三分之二，希望日本能多採購台灣活鰻。他指出，台灣鰻魚現在是品質最好、價格最便宜的時候，呼籲國人多多食用。

吳明憲表示，前幾年滯銷的老鰻都已消化，今年上市的都是養殖一年的新鰻，品質最好，而且價格很便宜；台灣區鰻蝦生產合作社聯合社理事主席唐慶宗表示，若國人支持國產鰻魚，加上漁業署大力推廣，銷售應該沒有太大問題。

漁業署表示，今年一到四月活鰻出口量是131噸，比去年同期78噸增加67%。劉建國指出，全台66%鰻魚來自雲林，鰻魚營養價值豐富，有口皆碑，吃鰻魚飯、鰻魚粽已蔚為風潮，還能幫助鰻農。

近年遭大陸鰻魚低價競爭衝擊，國產鰻魚外銷日本市場受阻，漁業署串聯在地業者推出「鰻魚粽」，盼帶動國人消費力挺鰻農。記者陳雅玲／攝影

近年遭大陸鰻魚低價競爭衝擊，國產鰻魚外銷日本市場受阻，漁業署串聯在地業者推出「鰻魚粽」，盼帶動國人消費力挺鰻農。記者陳雅玲／攝影

近年遭大陸鰻魚低價競爭衝擊，國產鰻魚外銷日本市場受阻，漁業署串聯在地業者推出「鰻魚粽」，盼帶動國人消費力挺鰻農。記者陳雅玲／攝影