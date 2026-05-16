北車招商提前曝光查無洩密管道 台鐵報廉政署釐清

台北車站高達「15＋8年」的商場經營權招商案爭議持續延燒。由於投標名單事先外流，在台鐵公司正式公告前一天就傳出由新光三越勝出的消息，台鐵日前表示將查洩密，不過在進行初步行政調查後，因「無法鎖定外流管道」，目前已正式將全案依政風體系報請法務部廉政署介入釐清。

台北車站商場每日坐擁超過60萬人次的人流，向來是百貨零售業必爭的金雞母。然而，本次招商過程，不僅投標名單事先外流，就連台鐵正式公告前一天，市場就已傳出由新光三越勝出的消息，引爆其他投標業者不滿。

最終台鐵最終還是宣布新光三越為最優申請人，而以「1分之差」痛失經營權的微風集團則表達強烈不滿。微風質疑評選委員未利益迴避且涉嫌洩密，已於5月4日向台鐵提出正式異議書，台鐵預計最晚在5月24日前做出回覆。

針對洩密風波，台鐵董事長鄭光遠日前承諾兩週內查出結果。但兩周時間過去了，台鐵坦言，雖然已完成對內外部委員、工作小組及顧問公司的初步行政調查，但因「無法鎖定外流管道」，查不出內鬼是誰，目前已正式將全案依政風體系報請法務部廉政署介入釐清。