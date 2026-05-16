北車招商疑洩密尚無法鎖定管道 台鐵報廉政署釐清

台北車站商場招商爭議，除發生投標廠商名單外洩外，評選結果更提前在台鐵公告前傳出。台鐵今天表示，已完成初步行政調查報告，因尚無法鎖定涉嫌洩密管道，已陳報廉政署釐清。

台北車站每日逾60萬人次流動，而台鐵台北車站商場被視為「金雞母」，現由微風經營，合約將於今年7月24日到期，台鐵在今年1月中公告招商後，並在4月底宣布評審結果最優申請人為「新光三越百貨股份有限公司」，評定次優申請人為「微風廣場實業股份有限公司」。

不過，在這次招標過程，除發生投標廠商名單外洩外，評選結果更提前在台鐵正式公告前即在市場間流通，落選的微風集團質疑台鐵評選委員涉利益衝突與洩密疑慮，要求剔除相關評委分數，而微風後續已在5月初正式提出異議書。

由於台鐵董事長鄭光遠4月底時曾表示，正在調查為何會洩密，最快2週會有結果。台鐵今天透過訊息說明，已針對內外部甄審委員、工作小組成員及顧問公司相關人員進行調查，並完成初步行政調查報告，因目前尚無法鎖定涉嫌洩密管道，已將全案循政風體系陳報法務部廉政署釐清。