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大雷雨轟炸屏東縣 牛角灣溪山區暴雨「國家級警報響」

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
氣象署針對屏東縣牛角灣溪發布災防告警，持續時間至下午3時36分。圖／中央氣象署提供
氣象署針對屏東縣牛角灣溪發布災防告警，持續時間至下午3時36分。圖／中央氣象署提供

屏東縣有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，中央氣象署發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時36分。慎防溪河水暴漲、坍方、落石、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。

影響地區：屏東縣潮州鎮、長治鄉、麟洛鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、三地門鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉。

山區暴雨通報，氣象署針對屏東縣牛角灣溪發布災防告警，持續時間至下午3時36分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。警戒區域：屏東縣瑪家鄉、屏東縣內埔鄉。

屏東縣有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，中央氣象署發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時36分。圖／中央氣象署提供
屏東縣有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，中央氣象署發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時36分。圖／中央氣象署提供

屏東 大雷雨 暴雨

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