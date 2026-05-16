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少子化下婚禮重質感 高雄婚紗業：客製化展新娘自信

中央社／ 高雄16日電

少子化與晚婚化趨勢下，台灣婚禮市場持續轉型。婚禮產業觀察表示，近年籌辦婚禮時，已不再以席開桌數豪華排場為講究，新人更重視婚禮質感、預算透明及符合個人需求的服務。

高雄婚紗業者表示，在結婚人口減少背景下，市場逐漸從大量租借服務走向高客製化經營，消費者對婚紗期待不再是流行款式，而是個人風格；尤其隨著身體自主與審美多元觀念普及，越來越多準新娘不再拘泥於傳統「標準身材」框架，更在意婚紗是否能展現真實自我與穿著舒適感。

高雄婚紗品牌「艾絲特手工婚紗」近年以客製版型及透明價格作為市場定位。業者錢淑貞指出，品牌的禮服設計研發中心累積約30年經驗，透過大量身形數據與手工剪裁，依不同體態進行禮服結構調整，希望協助不同身型新娘找到適合自己的白紗，而非受限於固定尺寸。

婚禮產業人士分析，過去婚紗市場常見固定版型、升級加價與修改費不透明等情況，但隨著新一代消費者成為婚嫁主力，選擇標準已有所改變；現代新人更偏好事前清楚掌握預算、價格透明且具品牌理念的服務，也傾向選擇具有職人工藝與特色的小型婚紗工作室，而非大型連鎖婚紗品牌。

錢淑貞告訴中央社記者，針對新人對體態舒適的需求，近年品牌推出「結構式修飾」概念，改變傳統單靠馬甲束縛展現身材作法，而是透過禮服內部支撐、版型與剪裁比例，協助修飾體態與提升穿著舒適度，希望讓新娘在重要時刻展現自信，而非承受身材焦慮。

業界認為，在少子化與晚婚化雙重趨勢下，婚禮市場雖面臨規模縮減，但也促使業者重新思考服務定位，從過去強調「量」的競爭，轉向「質」與個人化體驗，婚紗產業也逐步朝向客製化、多元審美與價格透明方向發展。

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