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午後對流發展中 粉專：南部內陸及山區留意瞬間大雨雷擊強陣風
午後對流逐漸發展中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下午到傍晚期間，南部內陸及山區留意瞬間大雨、雷擊與強陣風發生。提醒戶外活動、登山健行的民眾，務必注意天氣變化與安全。
中央氣象署說，今、明兩天各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸、大台北山區有零星短暫陣雨，午後南部地區及新竹以南山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區及高屏地區有局部大雨發生的機率。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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