台灣南北兩端強陣風關鍵原因曝 鄭明典：角隅效應+地形亂流擾動

來自高壓的強風，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，通常高氣壓伴隨風速較弱，地氣壓系統比較容易有強風。現在台灣南、北的顯著陣風來自高壓，來自滿特別的一個高氣壓系統。

鄭明典表示，高氣壓本身相對穩定，高壓來的風受到台灣地形阻擋，明顯有繞山運動。繞地形而過的氣流，在地形南北兩端產生加速現象，稱為「角隅效應」，再加上地形產生亂流擾動，把上層強風速引到地面來，因此台灣南北兩端普遍地出現強陣風。

中央氣象署發布陸上強風特報，東風偏強，今天上午至明天晚上，新北市、桃園市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼）、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。