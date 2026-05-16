曾入選2025「500碗」、台南國華街60年老店「員林肉圓」5月底熄燈

又一家台南老店將消逝！曾入選2025「500碗」、位於台南國華街的60年老店「員林肉圓」，傳出將經營至5月底，店家透過社群媒體表示，「本店將經營至5月底（預計5月31日），如庫存原料售完，將提前結束營業。」

「員林肉圓」日前於FB正式發出「停業公告」，「本店陪伴台南人走過近一甲子的歲月，希望喜愛本店的顧客，可以利用剩下的幾天，再次前來品嚐這傳統的味道。」

「員林肉圓」堅持先蒸後炸的彰化風味，在南部主流的清蒸作法當中顯得獨樹一格，外皮由地瓜粉與樹薯粉黃金比例混製，內餡包括豬後腿肉、脆口筍塊、香菇及鹹蛋黃等，2025年時獲得台菜專家黃婉玲選入「500碗」肯定。

「這家店不同的做法顛覆在地人的飲食習慣，跟台南常見的蝦仁肉圓做法截然不同，漸漸掀起炫風。」黃婉玲在評審意見中指出：「肉圓外皮Q得恰到好處，泡油過程火候維持剛好，外皮不會焦脆，反倒軟嫩。醬汁更是一絕，很多美食家至今無法破解。店家特別調製的辣醬滋味好，也不會搶去肉圓的光彩。」

據了解，員林肉圓決定停業的原因是員工難請、物料成本上升，肉圓都是手工製作，但卻找不到年輕人願意學，經過家族審慎討論後，做出歇業決定。

停業消息曝光後，網友紛紛感歎，「從小吃到大，承載很多回憶的ㄧ間店，收掉真的很難過耶」、「難過到不行…」、「太突然了…」、「哭哭！我最愛的肉圓」。