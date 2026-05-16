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在宅急症增提早出院模式 不限感染症調升醫事人員費用 估1200人次受惠

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
健保署自2024年7月推動在宅急症照護計畫12日公告新增「提早出院模式」無限感染種類，經醫師評估合適就能施打，預估照護1200人次、全面調增醫事人員給付、鼓勵醫檢師及放射師投入在宅服務。本報資料照片
健保署自2024年7月推動在宅急症照護計畫12日公告新增「提早出院模式」無限感染種類，經醫師評估合適就能施打，預估照護1200人次、全面調增醫事人員給付、鼓勵醫檢師及放射師投入在宅服務。本報資料照片

健保署自2024年7月推動在宅急症照護計畫提供「肺炎、尿路感染、軟組織感染」患者，由專業醫療團隊到府提供靜脈抗生素治療及床側檢驗等服務，至今年4月底累計服務7788人次，健保署12日公告新增「提早出院模式」無限感染種類，經醫師評估合適就能施打，預估照護1200人次、全面調增醫事人員給付、鼓勵醫檢師及放射師投入在宅服務。

健保署長陳亮妤表示，自2024年7月起推動在宅急症照護計畫，突破傳統急性醫療必須住院治療的限制，由專業醫療團隊到府提供靜脈抗生素治療及床側檢驗等服務，讓病人在熟悉的家中或機構環境，接受接近住院品質的醫療治療。統計至今年4月底，有192個團隊、873家醫療院所參與，累計服務7788人次，近9成病人順利完成治療。

健保署醫務管理組長黃珮珊說明，過去一些感染症個案要打抗生素時間較久，不過狀況穩定沒有別的處置項目，可以適用在家打抗生素方式，經醫師評估就可以返家，也能維護住院量能。

黃珮珊說，本次公告跟過去「在宅急症」最大的不同是，先前限縮在「肺炎、尿路感染、軟組織感染」這3種，但這一次擴大沒有限感染症種類，像骨髓炎等只要是需要打比較長的都可以。

另計畫修正針對「提早出院模式」新增品質獎勵金，凡達成指標（如：結案14天內無非預期再住院），每案獎勵3000點；為鼓勵第一線醫事人員投入社區服務，全面調升護理、藥事及呼吸治療師訪視費用5%及調增每日醫療費中診察費；針對醫檢師及放射師執行床側檢驗項目，支付點數加成比例由原先的20%提高至40%，增加提成反映醫事人員辛勞。

黃珮珊表示，計畫12日公告，不過可以回溯至今年5月就開始個案，並由健保署挹注9000萬元，預估可嘉惠1200人次使用提早出院模式。

抗生素 健保署

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