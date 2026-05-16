隔空交火！食藥署嚴查蘇丹紅化妝品引不滿 新加坡原料商啟動法律行動

去年底我國爆發首宗蘇丹紅化妝品案件，衛福部食藥署接獲情資，循線追查發現新加坡原料商「Campo Research」原料摻入蘇丹紅，並阻絕相關品項於市面流通。孰料，該新加坡業者今年跨海啟動法律行動，要求食藥署下架官網上刊登的公司名稱，並批評食藥署指動並非事實。對此，食藥署說，調查過程均依法行政，執法基礎不容置疑，並呼籲該公司負起品責任。雙方隔空交火。

蘇丹紅化妝品案件爆發後，食藥署建立檢測方法，揪出新加坡業者「Campo Research」多批原料蘇丹紅色素濃度嚴重超標，全案移交檢調調查，今年4月份檢方起訴進口該公司原料的國內業者「亦鴻公司」依摻偽假冒罪嫌求處重刑。Campo Research於官網發布文章，稱已向食藥署啟動法律行動，要求撤回官網有關該公司使用蘇丹紅色素的文字，並駁斥報導內容錯誤，及食藥署指控並不屬實。

對此，食藥藥署醫療器材及化妝品組組長錢嘉宏說，食藥署針對去年底化妝品原料檢出禁用蘇丹色素4號所有調查軍嚴格依法行政，由食藥署國家實驗室採用高靈敏度的「液相層析串聯質譜儀」檢測確認，具備充分科學實證與程序正當性，執法基礎不容置疑，食藥署並秉持公開透明原則，即時揭露不合格資訊，防堵違規產品持續流通，將消費者安全風險降至最低。

錢嘉宏表示，食藥署調查發現，部分輸入及國產化粧品有檢出禁用色素之情形，且除我國之外，韓國食品藥物安全部（MFDS）及新加坡衛生科學局（HSA）亦陸續公告相關案例，顯示本次蘇丹色素事件並非個案，係源自原料端之系統性問題，呼籲新加坡原料商「Campo Research」作為供應鏈源頭，應切實負起品質管理責任，積極釐清偏差原因，並落實改善。

蘇丹紅化妝品案最先由中國大陸網紅自行評測發現，並在國內化妝品專業人員圈內引發討論，後續有吹哨者向食藥署通報訊息，促成調查啟動，而我國為亞洲地區首先啟動積極調查的國家之一。食藥署強調，將持續以科學專業為本、資訊公開為原則，強化化妝品管理與後市場監測，並與各國機關保持緊密合作，即時掌握國際風險訊息，共同建構安全、安心消費環境。