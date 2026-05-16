養生反傷身？男拒油炸改吃2食物 醫曝肝「整片發白」：指數飆5倍

安南醫院副院長許秉毅分享一則門診案例，一名43歲男性上班族因公司健檢發現肝功能異常而就醫，雖無B型或C型肝炎病史，但進一步超音波檢查發現肝臟呈現明顯「整片發白」，已屬嚴重脂肪肝等級。追問飲食習慣後發現，患者長期偏好白飯與含糖飲料，成為健康惡化的關鍵因素。

許秉毅在《健康好生活》節目中透露該名患者身高170公分、體重85公斤，體型偏胖，肝功能指數GPT更飆升至220U/L，遠高於正常值40U/L以下，超標約5倍。許秉毅醫師指出，當被詢問是否飲食過量時，患者反而表示自己刻意避免油脂攝取，幾乎不吃油炸與肥肉，主食則以白飯為主，每餐約2碗，並習慣每天飲用500c.c.金桔檸檬飲料。

醫師進一步追查發現，該患者因擔心發胖，刻意減少油脂攝取，但長期大量攝取澱粉與含糖飲品，導致葡萄糖與糖分超標累積。許秉毅解釋，含糖飲料中的葡萄糖進入人體後，大約60%作為能量使用，5%轉為肝醣儲存，其餘約35%則會轉化為脂肪，進一步堆積在體內。

他也以該案例說明，一杯500c.c.金桔檸檬若含糖量約10%，等同攝取約50克糖分，已超過每日建議攝取量約22.5克，再加上大量澱粉攝取，讓多餘葡萄糖持續轉為脂肪堆積，導致脂肪肝與代謝問題惡化。

許秉毅提醒，脂肪組織並非單純儲存能量，實際上會分泌發炎物質，可能引發全身慢性發炎，降低身體對葡萄糖的利用效率，增加糖尿病風險，同時也會影響肝臟代謝功能，使三酸甘油酯堆積、惡化脂肪肝。他呼籲民眾應注意澱粉與糖分攝取比例，避免錯誤飲食習慣造成健康負擔。

據報導，台灣大學最新研究指出，市售手搖飲不僅普遍含有驚人的糖分，即使標榜「無糖」的飲品也可能仍含少量糖分，且多數產品同時使用人工甜味劑，存在資訊落差與潛在健康風險，引發公共衛生領域關注。

台大食品安全與健康研究所副教授羅宇軒及其研究團隊進一步分析發現，一杯700毫升「半糖」手搖飲平均含糖量約46.5公克，已接近世界衛生組織建議成人每日游離糖攝取上限50公克；其中微糖約25公克、半糖約35公克、全糖則可能超過50公克，顯示僅一杯半糖飲品就可能使每日糖攝取逼近或超標。

研究也指出，高糖攝取與第二型糖尿病及心血管疾病具有明顯關聯。羅宇軒表示，日常飲用手搖飲的習慣若長期累積，可能提高罹患心血管疾病、脂肪肝與腎臟疾病的風險，成為慢性病的重要潛在來源，呼籲民眾應留意糖分攝取與飲食選擇。