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國中會考天氣高溫悶熱 中午恐達31至33度 考生注意熱傷害
今天國中教育會考登場，天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天台南市、高雄市、屏東縣為黃色燈號。根據氣象署觀測資料，今天最高溫是台南市玉井測站34.0度，其次是高雄市溪埔、高雄市內門、台南市鹿陶洋、高雄市甲仙測站的33.8度。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，偏東風環境，西部高溫悶熱，中午可達31至33度，戶外活動預防熱傷害。
氣象署說，減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。
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