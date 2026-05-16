國中會考天氣高溫悶熱 中午恐達31至33度 考生注意熱傷害

浴室中有1樣常用身物品竟是細菌溫床。美國網紅醫生在網上發片，透露她絕對不會使用的常見淋浴配件，就是絲瓜絡，因為這東西可能滋生引發皮膚感染的細菌和黴菌。有皮膚科醫生也建議放棄使用網狀絲瓜絡，因有研究指，絲瓜絡可能是危險細菌的溫床，包括大腸桿菌、鏈球菌、葡萄球菌等，嚴重感染有機會危及生命。 在TikTok擁有120萬粉絲的美國家庭醫生薩莎（Sasha Haddad），早前在影片中分享個人建議，獲得超過11.7萬次瀏覽次數。她表示有3種可避免的日常習慣，就是按摩時不讓別人扭動頸項、沖涼時不用絲瓜絡，以及不共用化妝品及睫毛液，當中不用絲瓜絡在網上引發爭論。 絲瓜絡是用乾燥的熱帶葫蘆製成，但現在更常用的是合成網狀物，是許多浴室的必備品。薩莎解釋「它很潮濕，內裏充滿了細菌和黴菌，你肯定不想把它揉搓到皮膚上」。 不少網友詢問她應該用什麼來代替絲瓜絡，因為沒有絲瓜絡令人「感覺不乾淨」。薩莎便推薦可改用定期更換的毛巾，或是矽膠造的絲瓜絡代替。有人亦問道：「為什麼不能直接把絲瓜絡沖洗乾淨，放在陽光下曬乾呢？當然，如果把潮濕的東西放在密閉的空間裡，裡面肯定沾滿各種各樣的細菌」。薩莎解釋，用消毒劑清

2026-05-16 09:07