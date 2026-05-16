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用身體創作25年！行為藝術家葉子啟首度個展說（不）露

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
行為藝術家葉子啓舉辦25年創作生涯首度個展，希望透過展覽打開一般觀眾的接觸經驗。記者吳淑玲／攝影
行為藝術家葉子啓舉辦25年創作生涯首度個展，希望透過展覽打開一般觀眾的接觸經驗。記者吳淑玲／攝影

行為藝術家葉子啟25年來首度個展，以她累積豐富的行為藝術創作為主軸，透過影像、照片與錄像紀錄，首次系統性整理其創作歷程。展覽聚焦「裸露與遮蔽」兩大身體意象，探討女性經驗、性別流動、身體政治與觀看關係，也讓觀眾重新認識行為藝術在當代藝術中的位置。

此次展覽共展出11件作品，時間跨度自2004年至2024年，分別於二樓與三樓展區呈現不同主題。二樓以「裸露身體」為核心，聚焦女性與性別議題，包括作品「結髮」、「人卵 vs 動物卵」以及探討女性穿胸罩經驗的作品「讓我透透氣」。

其中「結髮」以一男一女背對背綁髮為行動起點，透過脫衣與交換衣物的過程，呈現性別角色的流動與轉換；「人卵 vs 動物卵」是葉子啟懷孕七個月時創作，從料理雞蛋的日常經驗出發，延伸思考人類生育與動物生命的關係。

葉子啟強調，自己的裸露並非為了展示身體，而是因為某些議題「必須透過裸露才能被表達」。她的創作題材橫跨女性經驗、性別議題、動物友善、歷史、文學甚至政治批判，不刻意侷限於單一主題。

三樓展區則呈現與過往截然不同的創作方向「遮蔽身體」。策展人表示，相較於早期較直接的身體展演，這些以布料、物件包覆身體的作品，反而營造出更強烈的未知感與觀看張力，也展現近似雕塑的視覺效果。

其中包括在墨西哥邀當地部落婦人共同創作的「無臉的女人」，以及赴韓國仁川駐村期間發想的行為作品。她當時看到海港強風吹動滿地落葉，進而構思讓自己全身覆蓋枯葉，藉由風吹掀動葉片呈現身體與自然之間的關係。

她躺在地面長達四個多小時，雖然現場風勢不如預期，最後僅露出頭部，但過程中光影隨時間變化，反而成為作品另一種獨特而細膩的美感。

策展人指出，觀眾無法看見藝術家的表情與身體，只能面對一種模糊、隱藏的存在狀態，「那種不知道裡面是什麼的感覺，其實很有力量。」

葉子啟出生台北，現居台南，畢業於台灣大學外文系及淡江大學西洋語文研究所，曾任聯合文學編輯，也投入教職、劇場創作及翻譯工作，在閱讀中接觸行為藝術。2002年她參加日本行為藝術家雙田成二主持的工作坊，首次正式發表作品，隨後受邀赴日本參與國際行為藝術節，自此逐步踏入國際行為藝術圈。

她之後創辦「阿川行為群」，開始策畫跨城市、跨國的行為藝術活動，希望透過策展與交流，讓更多創作者與觀眾接觸這種藝術形式。

她認為，行為藝術是以身體作為創作媒介，探討人與空間、身體與社會、甚至抗爭與政治之間的關係。如今包括劇場、舞蹈、聲音藝術等不同藝術領域，也逐漸吸收行為藝術的觀念與方法，「它會是一個越來越重要的藝術類型。」

葉子啟說，行為藝術創作過去多半是在現場進行短暫演出，觀眾人數有限，作品結束後往往只留下影像紀錄，這段時間主要工作是家庭主婦，直到女兒念大四，終於有較多時間回頭整理多年作品，「年紀也比較大了，再不整理，以後可能更不知道該怎麼辦。」

策展團隊表示，此次展覽除了影像與文件展出外，閉幕當天也將安排現場行為演出，包括重演葉子啟早期作品「結髮」，以及邀請日本藝術家現場創作，希望讓觀眾不只是觀看紀錄，更能直接感受行為藝術發生於當下的力量。

葉子啟表示，行為藝術或許仍屬相對小眾，但正因如此，更希望透過展覽打開一般觀眾的接觸經驗，「也許很多人是第一次接觸行為藝術，但藝術本來就是帶人去探索未知、看到不一樣的世界。」說（不）露 On (B)lue

葉子啓個展，在台南市成功路「海馬迴 光畫館 」展出，展期至6月14日。

行為藝術家葉子啓舉辦25年創作生涯首度個展，圖為她在墨西哥與當地婦女共同完成作品「沒有臉的女人」。記者吳淑玲／攝影
行為藝術家葉子啓舉辦25年創作生涯首度個展，圖為她在墨西哥與當地婦女共同完成作品「沒有臉的女人」。記者吳淑玲／攝影

行為藝術家葉子啓舉辦25年創作生涯首度個展，希望透過展覽打開一般觀眾的接觸經驗。記者吳淑玲／攝影
行為藝術家葉子啓舉辦25年創作生涯首度個展，希望透過展覽打開一般觀眾的接觸經驗。記者吳淑玲／攝影

行為藝術家葉子啓舉辦25年創作生涯首度個展，希望透過展覽打開一般觀眾的接觸經驗。記者吳淑玲／攝影
行為藝術家葉子啓舉辦25年創作生涯首度個展，希望透過展覽打開一般觀眾的接觸經驗。記者吳淑玲／攝影

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