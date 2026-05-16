普悠瑪桌型座 台鐵放寬乘車日前7天內可訂1至9張

考量訂票需求，台鐵近期調整普悠瑪桌型座位訂票規定，即日起乘車日前（含）7天以上一次限訂4或8張，原先乘車日前（含）3天內，才開放1至9張彈性訂購，放寬7天內可訂1至9張。

台鐵普悠瑪列車特有的桌型座位，讓乘客們搭乘時能面對面聊天、互動，也方便用餐。根據台鐵公司先前訂票規定，原先乘車日前（含）3天以上，一次限預訂4張或8張，乘車日前（含）3天以內，可預訂1至9張，而這項規定已在近期放寬。

台鐵告訴中央社記者，現行自強號－普悠瑪列車桌型座位是為便利同行旅客一起同坐交談或家庭出遊而設置，新制調整後自115年5月13日起，將前述限制期間由3天調整為7天，即乘車日前（含）7天以上，一次限預訂4張或8張，乘車日前（含）7天以內，可預訂1至9張，現場購票亦同。

台鐵指出，這次調整是考量旅客實際訂票需求及提升桌型座位運用彈性，過往於乘車日前3天內才開放1至9張彈性訂購，旅客行程規劃及訂票時間較為不足，因此適度延長彈性訂票期間至乘車日前7天內，以提升旅客訂票便利性及座位運用率。

台鐵表示，目前台鐵各列車中僅普悠瑪號於第4、5車廂內設有桌型座位，每車廂僅4桌，每桌4人，每車廂16座位，每列車總計有餐桌位32位，普悠瑪號總座位數372位，占比約8.6%。