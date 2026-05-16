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這個反氣旋太特別 鄭明典：大量水氣往中國內陸傳送 台灣降雨機率降低

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
中心在日本海附近的反氣旋，西南側正把大量的水氣往中國內陸傳送，容易因為持續降雨而造成災害。圖／取自鄭明典臉書
中心在日本海附近的反氣旋，西南側正把大量的水氣往中國內陸傳送，容易因為持續降雨而造成災害。圖／取自鄭明典臉書

前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，北半球順時針旋轉的環流統稱為反氣旋，中心在日本海附近的這個反氣旋很少見，值得持續關注，「這個反氣旋太特別了」，內部有下沉運動，所以是穩定乾燥的天氣。但是周邊不但風速強（相對），濕度也相當高。

鄭明典說，現在這個反氣旋西南側正把大量的水氣往中國內陸傳送，大陸平原地形自然排水效率低，這種穩定又大量的水氣傳送，很容易因為持續降雨而造成災害。對台灣來說，這個反氣旋帶來的偏東風環境，對西半部來說是降低降雨機率，尤其是背風面的中南部。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

鄭明典 災害 大陸

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