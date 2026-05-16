擎天崗野戰鬧翻！醫曝戶外性行為「5大恐怖風險」：恐染病又違法

陽明山擎天崗昨天爆出情侶「野戰」事件，引發外界熱議。對此，泌尿專科醫師江佩璋在社群平台threads上發文提醒，戶外性行為雖常被視為刺激又浪漫，但實際上潛藏不少健康與法律風險，從感染、受傷到性病傳播都有可能發生，甚至還可能觸犯《刑法》公然猥褻罪，呼籲民眾不要忽略後果。

江佩璋指出，從泌尿科與性醫學角度來看，戶外環境本身就存在大量不可控因素。像是土壤、沙粒、植物、昆蟲或其他異物，都可能在過程中接觸生殖器、尿道口或外陰部，若再加上摩擦造成細微傷口，恐提高尿道炎、膀胱炎、外陰陰道炎，甚至性傳染病感染的機率。

他也提醒，草地、礫石、樹枝、碎玻璃等粗糙表面，同樣可能造成皮膚擦傷或黏膜破損。雖然有些傷口當下未必明顯，但後續仍可能引發局部發炎、疼痛，甚至增加細菌與病毒入侵風險。

另外，不少人認為在海邊、泳池、溫泉或溪水中發生性行為比較乾淨，但江佩璋直言，這其實是錯誤觀念。因為海水、池水或溪水都不是無菌環境，而且水分還可能沖掉人體天然潤滑，反而導致乾澀與摩擦增加，讓黏膜更容易受傷。

針對性病問題，江佩璋表示，性行為傳染病不會因為地點不同就消失，即使使用保險套，也無法完全阻絕所有感染風險。像是 HPV、人類乳突病毒或皰疹等疾病，仍可能透過皮膚接觸傳播，因此不能因為是在戶外就輕忽防護的重要性。

除了健康風險外，他也提醒，若在公共場所或可能被他人看見的地點發生性行為，在台灣恐涉及《刑法》第234條公然猥褻罪；同時還存在偷拍、遭圍觀，以及受傷後不易即時求救等人身安全問題。江佩璋呼籲，最安全的親密行為環境，仍應以乾淨、私密且合法為原則。

擎天崗「暗夜野戰」事件持續延燒，事發地點不僅白天吸引大批民眾朝聖，凌晨更意外變成另類打卡熱點，不少人帶燈具、桌機甚至戰鬥陀螺到場直播惡搞，還有人穿上恐龍裝模仿不雅動作，線上觀看人數一度突破5500人；另一方面，警方已聯繫上涉案的23歲男子，對方原先答應當天到案說明，之後疑因事件擴大，改口稱將擇日到案。