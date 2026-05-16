快訊

115會考社會／蘇丹內戰入題…試題圖表多、命題靈活 考生：死背無法拿分

不懂產業也能買 靠這招搭便車跟上AI股資金派對

MLB／李灝宇先發2支0選到1保送 老虎靠再見安打終止3連敗

聽新聞
0:00 / 0:00

擎天崗野戰鬧翻！醫曝戶外性行為「5大恐怖風險」：恐染病又違法

聯合新聞網／ 綜合報導
擎天崗因凌晨「野戰」風波，不少民眾上山朝聖。圖／取自YouTube「陽明山國家公園管理處INFO」頻道
擎天崗因凌晨「野戰」風波，不少民眾上山朝聖。圖／取自YouTube「陽明山國家公園管理處INFO」頻道

陽明山擎天崗昨天爆出情侶「野戰」事件，引發外界熱議。對此，泌尿專科醫師江佩璋在社群平台threads上發文提醒，戶外性行為雖常被視為刺激又浪漫，但實際上潛藏不少健康與法律風險，從感染、受傷到性病傳播都有可能發生，甚至還可能觸犯《刑法》公然猥褻罪，呼籲民眾不要忽略後果。

江佩璋指出，從泌尿科與性醫學角度來看，戶外環境本身就存在大量不可控因素。像是土壤、沙粒、植物、昆蟲或其他異物，都可能在過程中接觸生殖器、尿道口或外陰部，若再加上摩擦造成細微傷口，恐提高尿道炎、膀胱炎、外陰陰道炎，甚至性傳染病感染的機率。

他也提醒，草地、礫石、樹枝、碎玻璃等粗糙表面，同樣可能造成皮膚擦傷或黏膜破損。雖然有些傷口當下未必明顯，但後續仍可能引發局部發炎、疼痛，甚至增加細菌與病毒入侵風險。

另外，不少人認為在海邊、泳池、溫泉或溪水中發生性行為比較乾淨，但江佩璋直言，這其實是錯誤觀念。因為海水、池水或溪水都不是無菌環境，而且水分還可能沖掉人體天然潤滑，反而導致乾澀與摩擦增加，讓黏膜更容易受傷。

針對性病問題，江佩璋表示，性行為傳染病不會因為地點不同就消失，即使使用保險套，也無法完全阻絕所有感染風險。像是 HPV、人類乳突病毒或皰疹等疾病，仍可能透過皮膚接觸傳播，因此不能因為是在戶外就輕忽防護的重要性。

除了健康風險外，他也提醒，若在公共場所或可能被他人看見的地點發生性行為，在台灣恐涉及《刑法》第234條公然猥褻罪；同時還存在偷拍、遭圍觀，以及受傷後不易即時求救等人身安全問題。江佩璋呼籲，最安全的親密行為環境，仍應以乾淨、私密且合法為原則。

擎天崗「暗夜野戰」事件持續延燒，事發地點不僅白天吸引大批民眾朝聖，凌晨更意外變成另類打卡熱點，不少人帶燈具、桌機甚至戰鬥陀螺到場直播惡搞，還有人穿上恐龍裝模仿不雅動作，線上觀看人數一度突破5500人；另一方面，警方已聯繫上涉案的23歲男子，對方原先答應當天到案說明，之後疑因事件擴大，改口稱將擇日到案。

性行為 陽明山 刑法 擎天崗

延伸閱讀

擎天崗「野戰直播」變打卡聖地 深夜各種搞怪朝聖…驚動保七警方站崗

找到人了！擎天崗情侶野戰全程直播 轄區警方將通知到案說明

擎天崗「野戰」涉公然猥褻 陽管處已提供影像供司法調查

擎天崗之亂…陸網友喊想看看台灣 網笑：一炮而紅成語原來是這樣用

相關新聞

擎天崗野戰鬧翻！醫曝戶外性行為「5大恐怖風險」：恐染病又違法

陽明山擎天崗昨天爆出情侶「野戰」事件，引發外界熱議。對此，泌尿專科醫師江佩璋在社群平台threads上發文提醒，戶外性行為雖常被視為刺激又浪漫，但實際上潛藏不少健康與法律風險，從感染、受傷到性病傳播都有可能發生，甚至還可能觸犯《刑法》公然猥褻罪，呼籲民眾不要忽略後果。

石垣島航線將開航 日籍網紅提醒台灣人別選1房型、曝7地雷非常不划算

基隆-石垣島航線將在5月28日開航，「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」臉書粉專表示，台灣基隆-日本石垣島 客輪船終於快要開始了，「我個人覺得搭船時間非常完美」，可以省一天的住宿費，而且早上起來之後可以好好活用一天的時間，單程2000元應該非常吸引很多台灣旅客。台灣很少人搭過長距離的過夜船，他提醒要注意一件事。

擎天崗之亂…陸網友喊想看看台灣 網笑：一炮而紅成語原來是這樣用

擎天崗鏡頭君意外拍攝到情侶「野戰」，事發地點的戶外桌椅成為國旅熱門景點，從昨天清晨至今持續湧入人潮，陽明山國家公園管理處的YouTube頻道的訂閱數激增，凌晨甚至多達近6000人同步收看直播。一名大陸網友在Threads發文，「我記住的第一個台灣的地點名，竟然是擎天崗大草原」。有台灣網友留言，「一炮而紅這句成語，原來是這樣用的」。

國中教育會考2天放晴氣溫回升 下周熱如夏 月底前暫無明顯鋒面南下

國中教育會考今明兩天登場，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，周末台灣受偏東風影響，各地氣溫回升。西半部大致為晴時多雲天氣，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨機會，高溫約30至34度、低溫約23至26度，偏暖偏熱且日夜溫差較大；迎風面東半部雲量較多，仍較容易有短暫陣雨，預估至明天降雨才會再稍微減緩，高溫約26至29度、低溫約20至23度。

洗澡常見小物是細菌溫床！醫生齊勸別用：黴菌抹上身嚴重可致命

浴室中有1樣常用身物品竟是細菌溫床。美國網紅醫生在網上發片，透露她絕對不會使用的常見淋浴配件，就是絲瓜絡，因為這東西可能滋生引發皮膚感染的細菌和黴菌。有皮膚科醫生也建議放棄使用網狀絲瓜絡，因有研究指，絲瓜絡可能是危險細菌的溫床，包括大腸桿菌、鏈球菌、葡萄球菌等，嚴重感染有機會危及生命。 在TikTok擁有120萬粉絲的美國家庭醫生薩莎（Sasha Haddad），早前在影片中分享個人建議，獲得超過11.7萬次瀏覽次數。她表示有3種可避免的日常習慣，就是按摩時不讓別人扭動頸項、沖涼時不用絲瓜絡，以及不共用化妝品及睫毛液，當中不用絲瓜絡在網上引發爭論。 絲瓜絡是用乾燥的熱帶葫蘆製成，但現在更常用的是合成網狀物，是許多浴室的必備品。薩莎解釋「它很潮濕，內裏充滿了細菌和黴菌，你肯定不想把它揉搓到皮膚上」。 不少網友詢問她應該用什麼來代替絲瓜絡，因為沒有絲瓜絡令人「感覺不乾淨」。薩莎便推薦可改用定期更換的毛巾，或是矽膠造的絲瓜絡代替。有人亦問道：「為什麼不能直接把絲瓜絡沖洗乾淨，放在陽光下曬乾呢？當然，如果把潮濕的東西放在密閉的空間裡，裡面肯定沾滿各種各樣的細菌」。薩莎解釋，用消毒劑清

溫嵐敗血性休克住進ICU 蘇一峰：極度危險死亡率達60% 恐有長遠後遺症

歌手溫嵐昨天驚傳住進加護病房，診斷為「敗血性休克」。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰在臉書表示，溫嵐因敗血症休克住進加護病房，疑似腹腔內感染引發敗血症。敗血性休克（Septic shock）是極度危險的醫療急症，為敗血症惡化的終末階段。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。